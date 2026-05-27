„Via Lietuva“ šioje kelio atkarpoje pradeda kapitalinį remontą: praneša apie eismo ribojimus

Pasak jos, darbai bus vykdomi daugiau nei 1,3 kilometro ilgio atkarpoje, sutampančioje su centrinėmis Vilniaus Širvintų ir Kernavės gatvėmis. Jų metu bus atnaujinta susidėvėjusi kelio danga, įrengti nauji šaligatviai, patogios nuovažos bei atnaujintos sankryžos ir pėsčiųjų perėjos.
Esamą apšvietimo tinklą ketinama papildyti naujomis atramomis su kryptiniu perėjų apšvietimu. Taip pat suplanuota suremontuoti autobusų sustojimo aikštelę, aptarnaujančią vietinius maršrutus abiem kryptimis tarp Vilniaus ir Širvintų.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas pažymi, kad Musninkuose gyventojai ilgus metus važiavo ir vaikščiojo gatvėmis, kurios nebuvo tam tinkamai pritaikytos.
„Ypač trūko saugios pėsčiųjų infrastruktūros. Tai buvo kasdienybė, prie kurios teko prisitaikyti. Pradedame rekonstrukcijos darbus, po kurių miestelyje atsiras pilnai išvystyta ir saugi infrastruktūra, kurios miestelio gyventojai labai laukė“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
„Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas papildė ministrą, pažymėdamas, kad baigus darbus bus sukurta infrastruktūra saugiam pėsčiųjų judėjimui.
„Šis projektas iš esmės pakeis Musninkų miestelio veidą ir užtikrins visiškai kitokią gyvenimo bei judėjimo kokybę. Didžiausią dėmesį skiriame pėsčiųjų saugumui ir tvariai infrastruktūrai – centrinėse gatvėse atsiras nepertraukiami šaligatviai, kryptinis perėjų apšvietimas ir sutvarkyta viešojo transporto stotelė“, – sakė M. Gedaminskas.
Anot bendrovės, darbus pirmiausia planuojama vykdyti Širvintų ir Kernavės gatvėse. Remonto metu eismas bus ribojamas ir reguliuojamas šviesoforais.
Visus numatytus darbus planuojama užbaigti iki 2027 metų vasaros.
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