Lietuvos oro uostai pasidalijo, kur oro pavojaus atveju vestų žmones

„Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus valdanti LTOU atnaujino reagavimo procesus paskelbus oro pavojų, kurie apima infrastruktūros valdymą, antžeminių tarnybų darbą, orlaivių eismą ir saugias vietas terminale esantiems keleiviams, artimiesiems bei darbuotojams“, – Eltai nurodė LTOU atstovas spaudai Martynas Jaugelavičius.
Mobiliosios programėlės LT72 žemėlapyje priedanga nepažymėta nė viename iš trijų LTOU valdomų oro uostų.
M. Jaugelavičius pažymėjo, kad oro uostų terminalai yra suprojektuoti taip, kad žmonės galėtų būti saugiai juose sutalpinti. Pasak valstybės įmonės atstovo, žmonėms skirtos oro uostų erdvės šiuo atveju yra vadinamos ne priedangomis, o saugiomis erdvėmis.
„Pabrėžiama, kad dėl ypatingos oro uosto, kaip infrastruktūros objekto, sandaros ir veiklos specifikos, jo kontekste žmonėms skirtos erdvės yra vadinamos ne priedangomis, o saugiomis erdvėmis. Terminalų infrastruktūra yra suprojektuota taip, kad galėtų saugiai sutalpinti ir aptarnauti visus keleivius, artimuosius bei darbuotojus, tuo metu esančius oro uoste“, – komentavo jis.
„Teigiama, kad oro uosto mastas, veiklos specifika ir sandara yra ypatinga, todėl taikomos procedūros yra kitokios nei įprastiems civiliniams statiniams“, – pridūrė M. Jaugelavičius.
Ne visais aspektais atitinka priedangoms keliamus reikalavimus
Tuo metu LTOU atstovė Lina Beišinė teigė, kad saugios vietos oro uostuose ne visais aspektais atitinka priedangoms keliamus reikalavimus, todėl priedangomis ir nėra vadinamos.
Įmonės atstovės teigimu, priedangos nėra numatytos ir praėjusių metų vasarį atidarytame naujajame Vilniaus oro uosto išvykimo terminale. Pasak M. Jaugelavičiaus, atliekant naujojo išvykimo terminalo projektavimo ir statybų rangos darbus galiojo kitokie reikalavimai nei dabar.
Dėl ypatingos oro uosto, kaip infrastruktūros objekto, sandaros ir veiklos specifikos, jo kontekste žmonėms skirtos erdvės yra vadinamos ne priedangomis, o saugiomis erdvėmis.
„Kai vyko naujojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo projektavimo ir vėliau – statybų rangos darbai, tuo metu galiojęs Statybos techninis reglamentas nenumatė reikalavimo priedangos įrengimui. Nepaisant to, pastate yra numatytos saugios vietos keleiviams, artimiesiems bei darbuotojams“, – aiškino LTOU atstovas.
Remiantis mobiliosios programėlės LT72 žemėlapio informacija, priedangos nėra ir Šiaulių oro uoste. Jo Viešųjų pirkimų ir IT projektų vadovo Arūno Venckaus manymu, oro pavojaus metu iki 200 žmonių galėtų slėptis šiuo metu nuomojamuose angaruose.
„Šiuo metu įmonė turi 3 nuomojamus angarus, iš kurių tik 2 galėtų būti naudojami priedangai. Kadangi turtas yra nuomojamas, jis žemėlapyje nepažymėtas“, – Eltai nurodė jis.
„Angarų plotas – apie 600 kvadratinių metrų, žmonių tilpti galėtų daug, tačiau atsižvelgiant į saugumo užtikrinimą ir gebėjimą judėti, manau, kad per abu angarus tilptų iki 200 žmonių“, – komentavo A. Venckus.
Pasak jo, angarus oro uostui nuomoja Lietuvos kariuomenė.
Naujajame VNO atvykimo terminale priedanga bus
Praėjusį lapkritį oro uostų Infrastruktūros departamento vadovas Arnas Dūmanas ir tarptautinės projektavimo įmonės „Zaha Hadid Architects“ direktorius Ludovico Lombard pasirašė VNO atvykimo terminalo projektavimo sutartį.
Pirmasis 5,74 mln. eurų (su PVM) vertės projekto etapas vyks iki 2028 m. pabaigos. Jis apims projektavimą, senų pastatų griovimo ir teritorijos atlaisvinimo darbus. Taip pat per šį laikotarpį planuojama atlikti naujojo terminalo, aplinkinių teritorijų rangos darbus ir atverti terminalą keleiviams.
Pasak L. Beišinės, tiek šiame, tiek kituose LTOU statiniuose ateityje priedangos bus įrengtos.
„Priedangų reikalavimas pagal teisės aktus yra numatytas tik naujiems statiniams. (…) (Todėl – ELTA) tokias jas turėsime įrengti naujajame Vilniaus oro uosto atvykimo terminale ir kituose statiniuose, kuriuos planuosime ateityje“, – komentavo ji.
„Naujajame Vilniaus oro uosto atvykimo terminale ir kituose būsimuose statiniuose priedangos yra numatytos, bus atitinkamai pažymėtos ir adaptuoti algoritmai jas naudoti oro pavojaus atveju tiek keleiviams, tiek darbuotojams“, – pridūrė LTOU atstovė.
Oro pavojus skelbtas gegužės pabaigoje
Pastarąjį kartą oro pavojus dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo buvo paskelbtas Utenos rajone gegužės 21 dieną. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų, jie raginti nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų, taip pat buvo įjungtos sirenos.
Gegužės 20 dienos rytą oro pavojus buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tą rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš VNO, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams, po keliolikos minučių išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas praėjus dar 25 minutėms, vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad prasčiausiai su susidariusia situacija iš susisiekimo sektoriaus bendrovių susitvarkė LTOU, esą paruošti žinutes keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas „raudonas“ įspėjimas dėl oro atakos.
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