Lietuvos oro uostų atstovas: siekiama įsteigti maršrutą į Hitrou oro uostą

„Mes su su potencialiais vežėjais vykdome gan aktyvias derybas, tam kad turėtume ne tik susisiekimą į Londoną, bet ir per Londoną. Kaip žinia, Londono Hitrou oro uostas yra geriausią ryšį turintis oro uostas pasaulyje, per kurį galima pasiekti iš principo likusį pasaulį“, – LRT radijui trečiadienį teigė LTOU maršrutų plėtros projektų vadovas Martynas Jaugelavičius
„Londono Hitrou yra vienas užimčiausių, jei ne pats užimčiausias oro uostas pasaulyje, ten patekti yra itin sudėtinga, bet galiu patikinti, kad dedame visas pastangas ir kalbamės su atitinkamais vežėjais, kad tas maršrutas būtų įsteigtas“, – pridūrė jis.
M. Jaugelavičius teigė, kad skrydžio į Londono Sitį naikinimas buvo kraštutinė priemonė, kadangi jį išlaikyti buvo itin sudėtinga.
„Tai buvo labai sudėtingas sprendimas, kraštutinė priemonė ir iki tol buvo padaryti visi įmanomi rinkodariniai, teisiniai, finansiniai, visokie kitokie žingsniai, siekiant išsaugoti šitą maršrutą, kurį mes turime nuo 2019 metų“, – sakė M. Jaugelavičius.
Jis atkreipė dėmesį, kad LOT 2019 metais į Londono Sitį pradėjo skraidinti ne tik iš Vilniaus, bet ir Varšuvos bei Budapešto, tačiau pastaruosiuose miestuose taip pat neliko šio maršruto.
„Tai tai, kad dvi didžiulės sostinės – Budapeštas bei Varšuva – komerciškai negalėjo palaikyti tokio maršruto, taip pat indikuoja tam tikrą šio maršruto komercinę problematiką“, – sakė M. Jaugelavičius.
„Apskritai pats maršrutas operaciškai yra labai sudėtingas. Jam vežėjas turi keturis dedikuotus orlaivius, jie turi būti specifiškai sertifikuoti. Pats oro uostas yra ypatingai specifinis savo operacine prasme. Įgulos turi būti sertifikuojamos. Tam tikro tik dydžio orlaivis gali būti ten naudojamas“, – kalbėjo jis.
M. Jaugelavičius atkreipė dėmesį, kad maršrutas į Londono Sitį smarkiai konkuravo su žemų kaštų vežėjais, kurie skraido į Londono Lutono bei Stanstedo oro uostus.
Kaip rašė BNS, „LOT Polish Airlines“ nuo kovo nebeskraidins iš Vilniaus į Londono Sičio oro uostą, tačiau ji dažniau skraidins į Varšuvą.
Užsienio investuotojus vienijanti asociacija „Investors’ Forum“ pareiškė kritiškai vertinanti tokį sprendimą ir sako, kad tai silpnina šalies tarptautinį konkurencingumą ir neatitinka ambicijos stiprinti jos kaip aukštos pridėtinės vertės investicijų krypties pozicijas.
Bendrovė Lietuvos oro uostai su tarptautinę reguliaraus skrydžio operatoriaus atranką laimėjusia „LOT Polish Airlines“ 2023 metais pasirašė investicijų sutartį ir sutarė tęsti skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio. Maršrutas paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.
Šis projektas buvo viena iš nedaugelio Europos Komisijos reguliavimo išimčių, leidžiančių oro bendrovei skirti valstybės pagalbą skrydžiui, kai jis ES viduje yra pripažįstamas kaip ypatingos svarbos. Tačiau Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, skrydžių tarp Vilniaus ir Sičio finansavimo pagal šį modelį pratęsti nebuvo galima.
