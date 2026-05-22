 Lietuvos ūkininkų sąjunga turi naują vadovą

Lietuvos ūkininkų sąjunga turi naują vadovą

2026-05-22 18:02
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Daliai šalies ūkininkų atstovaujančiai Lietuvos ūkininkų sąjungai (LŪS) nuo šiol vadovaus ligšiolinis organizacijos vicepirmininkas ir Pakruojo skyriaus pirmininkas Gedas Špakauskas.

Gedas Špakauskas
Gedas Špakauskas / G. Skaraitienės/BNS nuotr.

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