„Litgrid“ ir „Gijos“ pasirašė susitarimą dėl lankstaus elektros vartojimo projektų

„Lietuvoje sparčiai augant atsinaujinančių išteklių elektros gamybai, didėja galimybės verslui elektrifikuotis ir išnaudoti perteklinės generacijos laikotarpius lankstaus elektros vartojimo sprendimams. „Gijų“ projektai yra viena iš pirmųjų tokių iniciatyvų, kuri parodo, kad Lietuvos atsinaujinančių išteklių plėtros politika kuria naujas galimybes energijos efektyvumui didinti, o šilumos ir elektros sistemos turi daug potencialo sinergijai. Mūsų vertinimu, būtent šilumos tiekėjai gali būti geriausioje pozicijoje lanksčiai išnaudoti saulės ir vėjo energiją“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.
Pasak jo, šilumos tiekėjai Lietuvoje laikotarpiais, kai dėl didelės saulės ir vėjo elektros gamybos rinkoje susiformuoja perteklius ir žemos elektros kainos, naudodami tokias technologijas kaip šilumos siurbliai, elektriniai katilai, gali išnaudoti šilumos sistemos galimybes veikti kaip didžiulės energijos talpyklos.
Vienas iš pavyzdžių – atliekinės nuotekų šilumos surinkimas panaudojant sukauptą energiją karšto vandens ir centrinio šildymo sistemose.
„Panaudodami išvalytų nuotekų šiluminę energiją ir kitus tvarius energijos šaltinius bei lanksčiai konvertuodami elektros energiją į šilumą, galėsime reikšmingai prisidėti prie miesto šilumos poreikio užtikrinimo ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Kartu tai yra pavyzdys, kaip šilumos sektorius gali tapti aktyviu energetikos transformacijos dalyviu – lanksčiai vartoti elektros energiją, išnaudoti atsinaujinančios generacijos laikotarpius ir kurti papildomą vertę tiek energetikos sistemai, tiek vilniečiams“, – cituojama „Gijų“ Projektų valdymo komandos vadovė Gabrielė Bitinė.
Kaip praneša „Litgrid“, „Gijų“ planuojami strateginiai projektai atveria naujas galimybes efektyviau išnaudoti vietinius energijos išteklius, didinti šilumos ir elektros sistemų sąveiką bei spartinti bendrovės perėjimą prie sprendimų be iškastinio kuro.
Bendrovių susitarimas žymi svarbų žingsnį stiprinant energetikos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimą ir kuriant sprendimus, kurie prisidės prie efektyvesnės, lankstesnės ir tvaresnės Lietuvos energetikos sistemos.
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