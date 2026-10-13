Maitinimo bendrovė „Donatis“ atleidžia visus darbuotojus

Apie grupinį atleidimą bendrovė informavo Užimtumo tarnybą, pranešė tarnyba.
Ji BNS pranešė, kad darbo sutartys nutraukiamos rugsėjo 22 dieną įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl bendrovės bankroto.
Registrų centro duomenimis, pernai „Donatis“ gavo 1,48 mln. eurų pajamų (2024 metų duomenų nėra) ir patyrė 47,9 tūkst. eurų grynąjį nuostolį (129,5 tūkst. eurų).
2022 metais įsteigta „Donatis“ užsiėmė restoranų ir pagaminto valgio tiekimo, taip pat mažmeninės ir didmeninės prekybos veikla.
Bankroto byla įmonei iškelta rugpjūčio 6-ąją.
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