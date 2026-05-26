Migracijos departamentas dėl registrų vagystės tyrimo: dėl šio incidento nėra nušalintų darbuotojų

„Migracijos departamente dėl šio incidento nėra nušalintų darbuotojų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamas tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente, o nušalinimas nuo pareigų šioje tyrimo fazėje ne visada yra proporcinga priemonė“, – teigiama antradienį BNS perduotame Migracijos departamento komentare.
Vykstant ikiteisminiam tyrimui, departamentas situacijos plačiau nekomentuoja, tačiau tikina „maksimaliai atvirai“ bendradarbiaujantis su policija bei prokuratūra.
Buvusi ilgametė šio departamento vadovė, dabartinė prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad už Migracijos departamento IT sistemų saugą yra atsakingas Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, o už patekimą į registrus – Registrų centras.
„Realiai klausimas yra, ar tos paskyros buvo nulaužtos su darbuotojų žinia ar be žinios. Dabar, kaip suprantu, atliekamas vidaus tyrimas“, – BNS sakė E. Gudzinskaitė.
Ji pabrėžė, kad IT sistemos departamente nuolat atnaujinamos.
„Ta sauga atnaujinama periodiškai, pavyzdžiui, jeigu ateina rekomendacija, kad reikia dviejų faktorių autentifikacijos įvesti, kiek tai susiję su vidaus reikalų sistemomis, tą visą saugos politiką vykdo Informatikos ir ryšių departamentas. Departamentas yra tik vartotojas“, – tvirtino buvusi įstaigos vadovė.
Anot jos, Informatikos ir ryšių departamentas taip pat rengia mokymus darbuotojams, atlieka patikrinimus, ar darbuotojai moka atskirti sukčius, kad jiems neatskleistų savo duomenų.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Tai, jog vagystė įvyko naudojantis Migracijos departamento duomenimis, patvirtino Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
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