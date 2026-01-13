Ministras ramina: šios sodybos bus išperkamos pagal atkuriamąją šio turto vertę

„Visiems bus siūloma atkuriamoji vertė, nes mes girdėjome klausimus apie tai, kad galbūt kai kurios sodybos norės savo apsisprendimą padaryti vėliau, tada atsiranda tas rinkos kainos tam tikras kitimas. Tai atkuriamoji vertė leidžia subalansuoti ir turėti sąžiningą sumą pinigų, kuri bus sumokama“, – žurnalistams Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) antradienį sakė R. Kaunas.
„Visos papildomos išlaidos, kaip kraustymasis, negautos pajamos, jeigu tuo metu buvo vykdoma kažkokia veikla – apie viską yra diskutuojama, viskas imamam domėn, kad atlieptume poreikius, būtų vykdoma sąžiningai“, – teigė ministras.
Brigados dydžio Kapčiamiesčio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas, kurių viena bus skirta manevravimui, o kitoje bus įrengtos kovinio šaudymo šaudyklos.
Karinio poligono funkciją atliksianti teritorija su kovinio šaudymo zona bus koncentruota vakarinėje poligono dalyje prie Lenkijos sienos, čia iš viso yra 13 sodybų.
„Deja, nelabai turime jiems pasiūlyti alternatyvų be išpirkimo sąžiningomis kainomis ir sąlygomis. Diskusija šiuo metu pradedama būtent girdint kiekvieno individualų lūkestį ir tokiu būdu sukuriant bendrą, aiškią formulę tiek kainos, tiek procesų, tiek sprendinių, kad paskui vėl nebūtų manipuliacijų“, – aiškino ministras.
Maždaug du trečdaliai poligono teritorijos atliks karinio mokymo funkciją ir bus skirta manevravimui, taktinio judėjimo pratyboms bei administraciniams pastatams.
Šioje dalyje iš viso yra 77 sodybos, jų savininkai ar ten įsikūrę verslai galės rinktis, ar išsikelti, tokiu atveju gyventojų turimą sklypą išpirktų valstybė.
Taigi iš viso planuojamo karinio poligono bei karinio mokymo teritorijoje yra 90 sodybų, anksčiau skelbta, kad išpirkimui bus numatyta 40 mln. eurų.
Anot krašto apsaugos ministro, ministerija trečiadienį pradės individualias konsultacijas su Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojais, siekiant išvengti manipuliacijų, nes kiekvienas sodybų savininko atvejis, jo teigimu, yra individualus.
Dabar, jo teigimu, diskusijose su vietos gyventojais „einama link konstruktyvumo“.
„Žmonės tikrai išgirdo atsakymus, klausimus irgi uždavė konstruktyvius, aiškius. Trečias etapas – būten jau yra diskusijos su kiekvienu individualiai, kad emocijas dėtume jau šalia, bet eitume į konstruktyvų dialogą“, – sakė R. Kaunas.
Kaip skelbė ministerija, vertinant asmenų turtą bus nustatoma ir atlyginama nekilnojamojo turto vertė, taip pat sodinių, želdinių ir medynų tūrio vertė, įskaitant įdėtas lėšas žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio poligoną Lazdijų savivaldybėje.
Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Spalį KAM su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, dėl naudų paketo savivaldybėms, kurių teritorijoje jau yra arba ateityje bus įsteigti kariniai poligonai.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
Naujausi komentarai