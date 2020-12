„Novaturas“ pasirašė susitarimą su VMI atidėti beveik 1 mln. eurų mokesčių mokėjimą

Kaip bendrovė pranešė „Nasdaq Baltic“ biržoje, mokėjimo termino atidėtas iki 2021 metų rugpjūčio 25 dienos.

Taip pat susitarta dėl mokestinės paskolos šiai sumai grąžinimo grafiko, kuris išdėstytas iki 2022 metų gruodžio 25 dienos.

„Novaturo“ grupės sausio-spalio mėnesių apyvarta siekė 32,3 mln. eurų ir buvo 80 proc. mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo preliminarūs rezultatai.

Per spalio mėnesį bendrovė aptarnavo 3,3 tūkst. klientų – 90 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-spalio mėnesius bendrovė aptarnavo 47,4 tūkst. klientų, 82 proc. mažiau per pernai.