NT rinka atgyja: „YIT Lietuva“ per praėjusį pusmetį pasiekė beveik visų 2024-ųjų pardavimų lygį

„2025-uosius pradėjome aktyviai – tiek Vilniuje, tiek Kaune matome augantį susidomėjimą nekilnojamuoju turtu. Vilniuje siūlome būstus naujame projekte „Virš Šilų“ ir klientų pasitikėjimą pelniusiame „Naujajame Skansene”. Kaune toliau sėkmingai tęsiame pardavimus projektuose „Piliamiestis“ ir „Matau Kauną”. Pastebime, kad žmonės pasitiki rekomendacijomis, sugrįžta rinktis dar vieno būsto, o tai geriausias įvertinimas mūsų kuriamai kokybei“, – sakė „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.

Bendrovės duomenimis, Kaune per pirmąjį pusmetį parduota 119 būstų, o Vilniuje per tą patį laikotarpį pirkėjams perduoti 99 objektai. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais – pardavimai daugiau nei dvigubai didesni. Per pirmąjį 2024 metų pusmetį Vilniuje buvo parduoti 44 būstai, o Kaune – 49.

„Džiugina, kad sugrįžta pirkimai investicijai. Po kelerius metus trukusio mažesnio susidomėjimo, kurį lėmė geopolitinė įtampa ir išaugusios palūkanos, dabar fiksuojame, kad apie 15 proc. parduodamų butų šiemet yra perkami kaip investicija, t. y. juose gyvens ne patys pirkėjai. Investicinis būstas vėl pradeda atrodyti patraukliai kaip ilgalaikė vertės išsaugojimo priemonė“, – pardavimus komentavo K. Vanagas.

Šiuo metu būsto pirkėjų sprendimus vis dažniau lemia nekilnojamojo turto lokacija – prioritetas teikiamas patogiam susisiekimui, gerai išplėtotiems infrastruktūros objektams. Pirkėjai taip pat įdėmiai vertina ir aplinką, kokie pokyčiai ir plėtra aplink projektą yra suplanuota, kokia yra kvartalo perspektyva. Žinoma, vertinamas ir energinis efektyvumas, išlaikymo sąnaudos.

Bendrovė pastebi, kad rinkos tendencijos išlieka gana stabilios, tačiau pandemijos laikotarpio padiktuoti pokyčiai – vis labiau akivaizdūs. Pirkėjai dažniau ieško erdvesnių, patogiai suplanuotų būstų – pastaraisiais metais augo 3 kambarių butų paklausa, daugiau dėmesio skiriama funkcionaliai naudojamoms erdvėms, galimybei turėti atskirą darbo zoną ar didesnį balkoną. Vis dėlto 2 kambarių butai išlieka populiariausias pasirinkimas, ypač tarp jaunų porų, pavienių pirkėjų ar būstą perkančių investicijai, vertinančių būsto likvidumą ir nuomos potencialą. 4 kambarių butų ieškantys pirkėjai dažniausiai prioritetą teikia aukštai kokybei, prestižinei lokacijai bei šeimai patogiai aplinkai.

„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Šiuo metu Vilniuje bendrovė vysto „Naujojo Skanseno“ ir „Virš šilų“ kvartalus, o taip pat ruošiasi naujo „Sutartinių“ projekto startui sostinės centre, J. Basanavičiaus gatvėje. Kaune bendrovė tęsia „Piliamiesčio“ kvartalo dešiniojoje Neries krantinėje plėtrą ir vysto naują modernių gyvenamųjų namų projektą „Matau Kauną“ netoli miesto centro, Aleksoto rajone.