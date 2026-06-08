Nukentėjusiems nuo praūžusios audros – daugiau kaip 200 tūkst. eurų

„Lietuvos draudimo“ duomenimis, audra daugiausia nuostolių sukėlė centriniame šalies regione – Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, pirmadienį pranešė bendrovė.
„Lietuvos draudimo“ Klientų aptarnavimo centro vadovas Mantas Norkus sako, jog bendras užregistruotų audros žalų skaičius jau perkopė 100 ir toliau auga.
„Vertindami registruojamų žalų pobūdį matome, kad dominuoja smarkaus vėjo ir liūties sukeltos žalos. Tai įvairūs vandens prabėgimai per nesandarias pastatų konstrukcijas, stogo dangų plyšius ir įtrūkius. Dėl audros metu kilusių didelių vėjo gūsių lūžę medžiai ar jų šakos niokojo pastatus, taip pat nukentėjo ir keli automobiliai“, − pranešime teigė M. Norkus.
Anot jo, savaitgalio audrą lydėjo ir stiprus žaibavimas, todėl registruojamos ir įtampos svyravimų sukeltos žalos.
Jis pabrėžia, kad patiriamų nuostolių dėl gamtos reiškinių Lietuvoje daugėja.
„Draudimo žalų duomenys aiškiai rodo vieną kryptį – nuostolių dėl gamtos jėgų daugėja tiek skaičiumi, tiek dydžiu. Jei anksčiau per visus metus fiksuodavome iki 2 mln. eurų žalų dėl gamtos reiškinių, tai šiandien panašaus masto nuostoliai gali būti patiriami per vieną savaitgalį“, − komentuoja M. Norkus.
Pavyzdžiui, 2023 metų rugpjūtį per Lietuvą praslinkusi audra gyventojams sukėlė beveik 10 mln. eurų nuostolių per vieną savaitgalį, o žalų skaičius tuomet viršijo 5 tūkst.
Kaip rašė BNS, ugniagesiai dėl penktadienį vykusios audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių. Šeštadienį nuo 6 val. ryto gauti dar 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių.
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