Nuo pandemijos nukentėjęs verslas įmokas „Sodrai“ galės sumokėti per 5 metus

COVID-19 poveikį patyręs verslas įmokų gali nemokėti nuo karantino pradžios ir dar du mėnesius jam pasibaigus, o padengti susidariusią skolą galima be palūkanų per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį, – rašoma pranešime.

„Sodra“ pateikė 5 dažniausiai užduodamus klausimus apie pagalbą nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui:

1. „Sodros“ pagalbos priemonės verslui taikomos karantino laikotarpiu ir du mėnesius jam pasibaigus, ar tai reiškia, kad susidariusią skolą reikės sumokėti iki rugpjūčio 17 d.?

Ne. COVID-19 poveikį patyręs verslas gali įmokų „Sodrai“ nemokėti dar du mėnesius pasibaigus karantinui ir dėl to sankcijos netaikomos.

Iki rugpjūčio 17 dienos reikėtų pateikti prašymą „Sodrai“ atidėti įmokų mokėjimą, kuriame pats verslas gali nurodyti, kokio dydžio skolą ir kuriam laikotarpiui nori atidėti arba įmokas sumokėti.

Skolą atidėti galima iki metų (atidėtu laikotarpiu atidėtų skolos įmokų mokėti nereikia), o po to įmokos gali būti išdėstytos po lygiai kiekvieną mėnesį ne ilgiau nei 4 metų laikotarpiui. Taigi, bendras įsipareigojimų įvykdymo terminas – ne ilgesnis nei 5 metai.

Įmokos atidedamos supaprastinta tvarka – neskaičiuojamos palūkanos ir neprašoma pagrįsti mokumą. Kokiam laikui atidėti ir per kiek laiko sumokėti skolą, sprendžia pats draudėjas.

2. Ar skolų atidėjimas yra sudėtingas?

„Sodra“ siekia, kad COVID-19 poveikį patyrę draudėjai galėtų kuo paprasčiau atidėti įmokas, kurių negalėjo mokėti dėl karantino ir ekstremalios situacijos. Todėl iki rugpjūčio 17 dienos „Sodrai“ per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą užtenka pateikti paprastos formos prašymą, kuriame nurodoma atidedama suma, atidėjimo terminas (iki 1 metų) ir skolos sumokėjimo terminas (iki 4 metų nuo mokėjimo pradžios).

Daugiau informacijos apie prašymo pildymą ir pateikimą rasite čia.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę prašymo kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt

3. Už kokį laikotarpį skola gali būti atidėta?

COVID-19 paveiktam verslui „Sodros“ mokestinės pagalbos priemonės taikomos nuo karantino pradžios (įskaitant tuo metu jau turėtus neįvykdytus įsipareigojimus), iki rugpjūčio 17 dienos. Šį laikotarpį verslas gali nemokėti įmokų „Sodrai“ ir pasinaudoti galimybe įmokas atidėti supaprastinta tvarka (be palūkanų) iki 5 metų laikotarpiui.

Nuo rugsėjo visas verslas, taip pat ir patyręs COVID-19 poveikį, turi mokėti einamąsias įmokas „Sodrai“ įprasta tvarka. Susidariusių skolų mokėjimas pradedamas pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, kuris gali trukti iki metų (pasirenka pats draudėjas).

4. Ar galima įmokas atidėti, jeigu verslas nelaikomas patyrusiu COVID-19 poveikį?

Susidariusias skolas atidėti gali visas verslas. Tačiau svarbu žinoti, kad, pasibaigus karantinui, verslui, kuris nelaikomas patyrusiu COVID-19 poveikį, jau gali būti taikomos sankcijos. Šie draudėjai taip pat gali teikti

prašymą atidėti įmokų mokėjimą, bet įprastomis sąlygomis – bus reikalaujama pagrįsti mokumą, tačiau neskaičiuojamos palūkanos, jeigu prašymas bus pateiktas iki rugpjūčio 17 dienos.

Jeigu COVID-19 poveikį patyręs verslas iki rugpjūčio 17 dienos nepateiks prašymo atidėti įmokas, tai padaryti galės ir vėliau, tačiau jau įprastomis sąlygomis, arba turės skolą padengti.

Galimybe atidėti skolą supaprastinta tvarka negali pasinaudoti tie draudėjai, kurių įsiskolinimų išieškojimas iki karantino pradžios jau buvo perduotas antstoliui arba kuriems iki karantino paskelbimo buvo pradėta bankroto procedūra.

Supaprastintomis sąlygomis skolų mokėjimą gali atidėti tik COVID-19 poveikį patyrę draudėjai, kurie nuo karantino pradžios iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pasibaigimo dienos, buvo įtraukti į VMI viešai skelbiamus draudėjų, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, taip pat, individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai sąrašus. Taip pat tie, kurių prašymus taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.

5. Kokios sąlygos taikomos gyventojams, kurie dirbo savarankiškai ir yra patyrę COVID-19 poveikį?

COVID-19 poveikį patyrę gyventojai, kurių veikla nuo karantino pradžios iki praeis du kalendoriniai mėnesiai nuo karantino pasibaigimo dienos, buvo įtraukti į VMI individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai sąrašą, taip pat sulaukė mokestinės pagalbos.

Visi verslo liudijimus turintys, individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai (įskaitant ir tuos, kurie nėra patyrę neigiamos COVID-19 poveikio) už laikotarpį nuo karantino pradžios iki ekstremalios situacijos pasibaigimo dienos, gali nemokėti mėnesinių PSD įmokų. Įmokas už šį laikotarpį be palūkanų jie gali sumokėti per dvejus metus.

Jeigu dirbant savarankiškai su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, užsiimant individualia žemės ūkio veikla, susidarė VSD skola, ją galima atidėti supaprastinta tvarka – neskaičiuojamos palūkanos.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurių įmokų, delspinigių, baudų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, atidėtas įmokas turėtų sumokėti per 4 mėnesius. Kai įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – per 6 mėnesius, kai įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1200 eurų arba mažesnis – per 8 mėnesius, o jeigu įsiskolinimas didesnis nei 1200 eurų, bet lygus 1500 eurų arba mažesnis – per metus.

Jeigu skola – didesnė, pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo dėl skolos sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka teikimo dienos. Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmos įmokos datos.