 „Omniva“ nebesieks Lietuvoje teikti šios pašto paslaugos: atskleidė priežastis

„Omniva“ nebesieks Lietuvoje teikti šios pašto paslaugos: atskleidė priežastis

2026-06-08 12:48
BNS inf.

Motyvuodama neaiškia komunikacija atrankos metu Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė „Omniva“ nebesieks Lietuvoje teikti universaliosios pašto paslaugos (UPP). Tai reiškia, kad teikti šią paslaugą toliau pretenduoja vienintelis valstybės valdomas Lietuvos paštas. 

<span>„Omniva“ nebesieks Lietuvoje teikti šios pašto paslaugos: atskleidė priežastis</span>
„Omniva“ nebesieks Lietuvoje teikti šios pašto paslaugos: atskleidė priežastis / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Omniva“ informavo Susisiekimo ministeriją ir Ryšių reguliavimo tarybą (RRT) pasitraukianti iš UPP teikėjo konkurso, pirmadienį pranešė įmonė.

Anot jos, per likusį atrankos laiką nebespės pasiruošti tokios paslaugos tiekimui nuo 2027 metų.

„Bendrovės vertinimu, atrankos procesą lydintis neapibrėžtumas nesuteikė pakankamai aiškumo“, – pranešime teigė bendrovė.

„UPP teikimas yra reikšminga ilgalaikė atsakomybė, kuriai būtinas kruopštus planavimas ir pasirengimas, (...) tačiau dabartinis neapibrėžtumas nebepalieka galimybės atsakingai pasirengti šios paslaugos teikimui“, – pranešime sakė „Omniva“ grupės generalinis direktorius Marttis Kuldma (Martis Kuldma).

Kaip rašė BNS, paslaugą iki šių metų pabaigos visoje šalyje nuostolingai teikia Lietuvos paštas. RRT siūlo jam už 2024 metus kompensuoti apie 3,5 mln. eurų patirtų nuostolių.

Pernai gruodį skelbta, kad 2027-2035 metais UPP galės teikti Lietuvos paštas bei „Omniva LT“ – RRT tuomet patvirtino, kad abiejų įmonių paraiškos yra tinkamos ir jos gali būti įpareigotos teikti šias paslaugas.

Tai buvo pirmas kartas, kai daugiau nei vienas teikėjas oficialiai pripažįstamas galintis teikti šias paslaugas. Iki šių metų pabaigos jas  visoje šalies teritorijoje teikia Lietuvos paštas.

Sprendimą dėl UPP teikėjo Susisiekimo ministerijos teikimu iki šių metų pabaigos turės priimti Vyriausybė.

UPP apima bazinį laiškų ir siuntinių tvarkymą visoje Lietuvoje. Jos teikėjas privalo surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 2 kilogramų sveriančias pašto siuntas, iki 10 kilogramų sveriančius pašto siuntinius, taip pat registruotąsias ir įvertintąsias siuntas, taip pat privalo pristatyti iki 20 kilogramų sveriančius pašto siuntinius, gaunamus iš kitų ES valstybių.

RRT duomenimis, šios paslaugos dalis rinkoje kasmet mažėja – pernai ji siekė 4,3 proc. (užpernai – 6,3 proc.), o Lietuvos pašto pajamos iš jos 2025 metais krito 14,6 proc. iki 11,54 mln. eurų.

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