Pasaulinis įmonių tinklas KPMG planuoja Vilniuje steigti IT kompetencijų centrą

Pasaulinis įmonių tinklas, kuriame dirba per 227 tūkst. darbuotojų trijose paslaugų srityse: finansų audito, mokesčių ir konsultacijų, KPMG Vilniuje rengiasi atidaryti IT paslaugų centrą. Siekdama stiprinti IT funkcijas įmonė planuoja šiemet įdarbinti iki 20 specialistų.

KPMG pasaulinei organizacijai priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje neseniai tapo „KPMG Švedija“ dalimi. Šis susijungimas yra įmonės verslo plėtros strategijos dalis, kuria siekiama sustiprinti KPMG konkurencingumą regione ir skatinti investicijas bei nuolatinę skaitmeninę transformaciją.

„Naujas IT kompetencijų centras Vilniuje yra mūsų integracijos proceso dalis, – aiškina KPMG Lietuvoje vadovas Rokas Kasperavičius. – Kai KPMG Švedijoje, Lietuvoje ir Latvijoje susijungė, perkelti IT funkcijas į Lietuvą pasirodė optimalus sprendimas.“

Lietuva buvo pasirinkta steigti KPMG regioninį centrą dėl daugybės kvalifikuotų ir daugiakalbių IT talentų. Naujasis centras teiks IT paslaugas KPMG įmonėms Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose Šiaurės šalyse. Be kasdienių atliekamų IT funkcijų, KPMG IT komanda Vilniuje dirbs kibernetinio saugumo ir duomenų analizės srityse.

„Svarbiausias veiksnys, išskiriantis KPMG, yra tas, kad ji yra paslaugų įmonė, – sako R. Kasperavičius. – Dirbdami mūsų kompetencijų centre Vilniuje IT specialistai tenkins ne tik vidinius KPMG poreikius, bet ir turės galimybę dalyvauti projektuose su KPMG klientais – pagrindiniais verslo lyderiais Šiaurės regiono šalyse.“

KPMG siekia iki 2021 metų pabaigos priimti į darbą iki 20 IT specialistų. Įmonė samdys IT techninės pagalbos specialistus, kompiuterinės infrastruktūros inžinierius, kibernetinio saugumo ir duomenų mokslininkus bei patyrusius komandos vadovus. Turėdama per 200 pagalbinės vidaus veiklos specialistų Šiaurės šalyse įmonė tikisi nuolat plėsti savo Vilniaus IT komandą, kad patenkintų augančius KPMG poreikius Švedijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose Šiaurės regiono šalyse.

KPMG – tai įmonių tinklas 147 šalyse, kuriame dirba per 227 tūkst. trijose paslaugų srityse: finansų audito, mokesčių ir konsultacijų, įskaitant konsultacijas technologijų sprendimų klausimais. Lietuvoje įmonė turi du biurus – Vilniuje ir Klaipėdoje – ir per 190 darbuotojų.

Anot „Investuok Lietuvoje“ l.e.p. generalinio direktoriaus Gedimino Koryznos, tai, kad savo naujam IT centrui KPMG pasirinko Lietuvą, patvirtina, koks stiprus yra mūsų šalies pasaulio verslo paslaugų bei informacinių ir ryšių technologijų sektorius. „Viena geriausių IT infrastruktūrų ES ir daug stiprių talentų technologijų srityje – tai derinys, dėl kurio Lietuva yra puiki vieta IT centrui. Tai, kad KPMG Lietuvos specialistams patikės tokias svarbias funkcijas kaip kibernetinis saugumas ir duomenų analizė, rodo, kokios stiprios ir brandžios yra mūsų šalies specialistų technologinės kompetencijos. Tai siunčia teigiamą signalą potencialiems investuotojams.“