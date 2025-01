Pasitraukusį „Foxpay“ vadovą Galatiltį laikinai pakeitė skandalingai pagarsėjusi Trinkūnaitė

Nuo 2024 metų vasario pabaigos „Foxpay“ vadovavęs S. Galatiltis BNS penktadienį teigė įmonę palikęs pirmosiomis sausio dienomis.

„Uždariau visus savo dalykus, grąžinome visus pinigus, sutvarkėme tai, kas privaloma pagal įstatymą ir dabar jau nebėra prasmės (dirbti – BNS)“, – BNS teigė S. Galatiltis.

„Foxpay“ savininkė I. Trinkūnaitė BNS patvirtino laikinai pati vadovaujanti įmonei.

„Ten dar yra tokių niuansinių dalykų, reikia dar su prokuroru suderinti tam tikrus klausimus. Turėjo būti visuotinis akcininkų susirinkimas. Kadangi jį (vadovą – BNS) turi tvirtinti akcininkė, kuri negali nieko tvirtinti, tai (...) tas vadinamas lep'as (laikinai einantis pareigas – BNS) esu aš“, – BNS teigė I. Trinkūnaitė.

Registrų centre vis dar nurodoma, kad „Foxpay“ vadovauja S. Galatiltis, o portale rekvizitai.lt įmonės vadovas nenurodytas.

I. Trinkūnaitė pakartojo, kad ruošiamasi stabdyti įmonės veiklą, tačiau šiuo metu visiškai jos likviduoti negalima, kol teisme nagrinėjamas ginčas tarp „Foxpay“ ir Lietuvos banko (LB) dėl jo sprendimo panaikinti bendrovės licenciją.

Centrinis šalies bankas lapkritį už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, klientų lėšų apsaugos bei kitų taisyklių pažeidimus panaikino „Foxpay“ licenciją. Po šio sprendimo įstaiga negali teikti jokių finansinių paslaugų. Regionų administracinis teismas šiuo metu nagrinėja „Foxpay“ skundą.

Šis teismas taip pat yra priėmęs nagrinėti I. Trinkūnaitės skundą dėl gruodžio pradžioje jai LB skirtos 16,5 tūkst. eurų baudą už trukdymą atlikti tyrimą.

„Foxpay“ savininkė tikino, kad bendrovė jau yra atsiskaičiusi su klientais, kaip buvo nurodęs centrinis bankas.

„Visos sumos, kurios priklausė klientams, su jais buvo atsiskaityta. Tie klientai, kurie „neišsivedė“ lėšų, tos lėšos yra perduotos kitai elektroninių pinigų institucijai, kadangi „Foxpay“ jau nebegali vykdyti tos veiklos“, – sakė I. Trinkūnaitė, atsisakiusi įvardyti, kokiai įmonei buvo perduotos lėšos.

Anot „Foxpay“ savininkės, bendrovė per mėnesį planuoja atleisti beveik visus likusius darbuotojus, paliekant tik kelis. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 7 žmonės, o pernai birželį jų buvo beveik 40.

„Manau, kad daugiau kažkokių naujienų apie įmonę nebebus. Ji jau nebevykdo veiklos, klientų lėšos perduotos kitai elektroninių pinigų institucijai. Su visais yra atsiskaityta pilnai (...) O toliau įmonė tiesiog tokiu būdu turės šiek tiek gyvuoti, kol sulauksime galutinio teismo verdikto dėl atimtos licencijos“, – BNS sakė I. Trinkūnaitė.

„Foxpay“ savitarnos mokėjimo terminalų tinklą „Foxbox“ sausio pradžioje pranešė įsigijusi finansinių technologijų įmonė „Paysera“.

BNS primena, kad nuo lapkričio I. Trinkūnaitė vėl kontroliuoja 100 proc. „Foxpay“ akcijų. Pernai liepą po 3 proc. bendrovės akcijų ji buvo pardavusi tuomečiam jos vadovui S. Galatilčiui bei bankinės sistemos ir infrastruktūros paslaugų grupės „BankingLab“ įmonės „BankingLab Holding“ mažiesiems akcininkams Narimantui Blozneliui bei Georgui Kotominui.

Vyriausybė pernai birželį pripažino, kad I. Trinkūnaitė neatitinka nacionalinio saugumo interesų, bei nustatė, kad verslininkė dėl savo ryšių su už finansinius nusikaltimus anksčiau teistu ir šiuo metu sulaikytu sugyventiniu Vilhelmu Germanu (buvusiu Viliumi Žideliu) neturi teisės dalyvauti ir balsuoti „Foxpay“ akcininkų susirinkime, naudotis kitomis akcininko neturtinėmis teisėmis.

Teisėsauga šiuo metu atlieka su „Foxpay“ susijusį didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) spalio viduryje skelbė, jog apribota maždaug 3 mln. eurų vertės turto, be to, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.

Atliekant tyrimą pernai rudenį buvo sulaikyti septyni įtariamieji, tarp jų – I. Trinkūnaitė, V. Germanas bei buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas.

I. Trinkūnaitė ir M. Navickas buvo paleisti už užstatus, kitiems įtariamiesiems taip pat skirtos švelnesnės kardomosios priemonės, tuo metu V. Germanas iki šiol lieka suimtas. Gruodžio pabaigoje teismas verslininkės sulaikymą pripažino neteisėtu.