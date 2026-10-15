Paskelbė prognozuojamą „Sodros“ rezervą: suma įspūdinga

Tado Vinokuro teigimu, kitų metų pabaigoje „Sodros“ rezervas turėtų pasiekti 8,6 mlrd. eurų ir sudaryti beveik 100 proc. „Sodros“ praėjusių metų biudžeto.
„2025 metais rezervas siekė 4,5 mlrd. eurų, o 2026 metais prognozuojame jau 7,1 mlrd. eurų. Ir 2027 metais turėtų pasiekti 8,6 mlrd. eurų, arba beveik 97 proc. „Sodros“ praėjusių metų lėšų“, – Seimo liberalų frakcijoje ketvirtadienį teigė viceministras.
„Turime ruoštis, kai geras laikas, turime šiek tiek sukaupti, kad blogais laikais galėtumėme pasirūpinti, jeigu krizė ištiktų, kad galėtumėm tas krizes finansiškai padengti“, – aiškino jis.
T. Vinokuro teigimu, trečiojo ketvirčio pabaigoje „Sodros“ rezervas siekė 6,183 mlrd. eurų.
Viceministras kartojo, kad rezervo lėšos nebus naudojamos einamosioms išlaidoms.
„Rezervo paskirtis yra labai aiškiai apibrėžta įstatymo ir jokiais būdais neina einamosioms išlaidoms. „(Rezervo – BNS) augimas ir beveik 100 proc. pasiektas rezultatas rezervo vienų metų biudžeto, man atrodo, geras rezultatas kol kas“, – teigė T. Vinokuras.
Tuo metu „Sodros“ direktorius Kęstutis Čereška pabrėžė, kad „Sodros“ rezervo panaudojimas be įstatymo keitimo negalimas.
„Jeigu nekeisime Socialinio draudimo įstatymo, tai jį (rezervą – BNS) naudosime vienam ir vieninteliam tikslui – ekonominei krizei padengti. Demografinei krizei šitas rezervas niekaip nepadės“, – frakcijoje teigė „Sodros“ direktorius.
Pasak viceministro, nuo 2022 metų, kai pradėtas formuoti rezervas, „Sodros“ pajamos iš jo investavimo siekia beveik 200 mln. eurų.
„Investicinė grąža yra labai atsargi, nes pabrėžiama tai, kad turime ruoštis krizinei situacijai, jeigu tokia būtų. Kad lėšos būtų prieinamos, jos turi būti saugiai investuojamos ir jos turi būti likvidžios“, – kalbėjo viceministras.
Pasak T. Vinokuro, didžioji dalis rezervo lėšų – 3,4 mlrd. eurų – investuota į vertybinius popierius, 1,9 mlrd. eurų – į terminuotus indėlius, o apie 0,9 mlrd. eurų laikoma sąskaitoje.
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