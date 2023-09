Penki patarimai, kaip skolintis protingai

1. Įvertinkite poreikius: „Ar man to tikrai reikia?“

Prieš nusprendžiant skolintis pinigų, finansų ekspertai pataria pirmiausia įsivertinti poreikio svarbą – ar pirkinys, kuriam įsigyti imama paskola, tikrai būtinas, ar tikrai yra reikalingas šiuo metu.

Jei tai emocinis pirkinys – jo tiesiog norima be jokios svarios priežasties – griežtai rekomenduojama pinigų apskritai nesiskolinti. Tokį pirkinį galima įsigyti ir vėliau, sąmoningai jam susitaupius ar turint „laisvų“ lėšų. Jei pirkinys iš tiesų būtinas kasdienio gyvenimo kokybei užtikrinti, taip pat svarbu pasvarstyti, ar jo negalima įsigyti vėliau. Be to, galbūt įmanomos ir kitos alternatyvos – šio daikto nuoma, pasiskolinimas ar pakeitimas kitu.

Tik įsitikinus, kad pirkinys iš tiesų reikalingas ir nėra kuo jį pakeisti, verta galvoti apie skolinimosi procesą.

2. Įvertinkite pajamas: „Ar galiu sau tai leisti?“

Renkantis skolinimosi pasiūlymus, svarbiausia įvertinti savo galimybes atiduoti paskolą. Lietuvos banko nustatyta, kad gyventojai skolintis gali tik tais atvejais, kai visų finansinių įsipareigojimų mėnesio įmokos neviršija 40 proc. gyventojo pajamų. Pavyzdžiui, jei žmogus uždirba 2000 eurų per mėnesį, visos paskoloms skirtos mėnesio išlaidos turėtų neviršyti 800 eurų.

Bet svarbus ne tik formalus pajėgumas atiduoti paskolą, o ir reali gyvenimo situacija. Įvertinkite, ar per paskolos atidavimo laikotarpį jūsų išlaidos reikšmingai neišaugs, o pajamos – nesumažės. Be to, pagalvokite, ar ištikus netikėtumams – ligai, darbo praradimui ar neplanuotiems pirkiniams – ir toliau galėsite įgyvendinti finansinius įsipareigojimus.

3. Ieškokite geriausių sąlygų

Paskola nelygu paskolai – tą pačią sumą galima pasiskolinti labai skirtingomis sąlygomis, kurios lems mėnesio įmokos dydį ir mokamų palūkanų sumą. Todėl prieš priimdami sprendimą, susiraskite bent kelių kompanijų pasiūlymus, kad juos galėtumėte tarpusavyje palyginti ir pasirinkti geriausią. Tą patogiai galite padaryti čia.

Dėmesį atkreipkite ne tik į palūkanas, bet ir kitus mokesčius, pavyzdžiui, paskolos administravimo ar mokesčius, skiriamus už anksčiau laiko atiduotą paskolą. Be to, nebijokite ieškoti paskolos alternatyvų – galbūt pinigus pasiskolinti galite iš artimųjų ar draugų, tokiu būdu išvengdami mokėtinų palūkanų.

Vertinkite ne tik paskolos teikimo sąlygas, bet ir patį pirkinį – galbūt galite įsigyti pigesnę jo versiją.

Turėdami omenyje savo finansinius pajėgumus, vertinkite ne tik paskolos teikimo sąlygas, bet ir patį pirkinį – galbūt galite įsigyti pigesnę jo versiją, gal kitas tiekėjas siūlo mažesnes kainas, o gal yra akcijų, kuriomis galite pasinaudoti.

4. Venkite greitųjų kreditų

Greitieji kreditai gali atrodyti kaip patrauklus būdas pasiskolinti nedideles sumas, per daug nesirūpinant kreditingumo reikalavimais. Vis tik už tai mokama tam tikra kaina.

Greitieji kreditai yra brangesni nei įprastos paskolos, todėl bendra jų kaina (BVKKMN) per metus besiskolinančiam gali išaugti net kelis kartus. Tokiu atveju galite įsisukti į skolinimosi ir finansinių problemų verpetą.

Finansų ekspertai taip pat pataria vengti bet kokių Lietuvos banko ar kitų oficialių institucijų nepatvirtintų paskolos teikėjų. Pavyzdžiui, interneto skelbimuose nedidelėmis palūkanomis siūlančių skolinti fizinių asmenų ar įmonių, kurių veikla nereguliuojama.

Atskirti viliojančius, bet finansiškai žalingus pasiūlymus padės nuostata, kad jei kažkas skamba per gerai, kad būtų tiesa, taip greičiausiai ir yra.

5. Pasiskolinę laikykitės mokėjimo grafiko

Pasiėmus paskolą ir įsigijus norimą pirkinį atsakingo vartotojo darbas nesibaigia. Ypač svarbu laikytis mokėtinų įmokų grafiko ir įmokas mokėti laiku.

Vėluojant grąžinti paskolą ne tik skaičiuojami delspinigiai, išauginantys paskolos kainą, bet ir krenta vartotojo kredito reitingas. Pastarasis bus svarbus paskolą imant ateityje – į jį skolinančios institucijos dėmesį kreipia norėdamos įvertinti asmens kreditingumą ir pajėgumą atiduoti pasiskolintą sumą. Balui pernelyg sumažėjus dėl laiku nesumokamų įmokų, su problemomis susidursite norėdami gauti paskolas ateityje.

Visų svarbiausia bet kokį skolinimosi procesą apgalvoti ir vertinti sąmoningai, į šalį atidedant emocijas. Didžiausias problemas sukuria ne pats skolinimosi faktas, bet skuboti, emocijomis grįsti sprendimai. Išvengę tokių, ne tik sėkmingai pasiskolinsite, bet ir ugdysite finansinį raštingumą bei discipliną.