Pirmasis šeštadienis po Rudens lygiadienio – Šeimos pirties diena

Šeimos pirties dieną SPA „Aušra“ kviečia minėti kartu – jaukioje poilsio oazėje pačiame Kauno centre. Čia svečių laukia lietuviška ir garinė pirtys, sauna, dviejų takelių plaukimo baseinas, masažiniai vandens srovių baseinai, profesionalūs masažai ir kitos SPA procedūros.
„Toks laikas kartu atpalaiduoja emocijas, stiprina pasitikėjimą ir net gali prilygti savaitės atostogoms“, – pabrėžė pirtininkas A. Bagdonas.
Pirtis – tai ne tik sveikata, bet ir šeimos ryšių stiprinimas. Bendra šilumos ir garo patirtis suartina, leidžia atsipalaiduoti, kuria naujas tradicijas.
Mokslas patvirtina – pirtis ilgina gyvenimą
„Ar reguliarus lankymasis pirtyje gali prailginti gyvenimą? Mokslininkų atsakymas – vienareikšmiškai taip“, – sakė pirtininkas A. Bagdonas.
Šiuos žodžius patvirtina daugybė tarptautinių tyrimų. Pavyzdžiui 2015 metais suomių mokslininkai nustatė, kad 2–3 kartus per savaitę lankantis saunoje bendras mirtingumas sumažėja 24 proc., o 4–7 kartus – net 40 proc. Panašias išvadas pateikė ir Nyderlandų sveikatos specialistai – dažnesni pirties seansai siejami su iki 48 proc. mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Ne mažiau įspūdingi ir kiti skaičiai: dažnai besikaitinantys saunoje žmonės 37–83 proc. rečiau patiria širdies smūgį ir per 60 procentų mažiau rizikuoja susirgti demencija ar Alzheimerio liga. Pastebėta ir teigiama įtaka psichinei sveikatai – nuo depresijos simptomų švelninimo iki mažesnio streso, nerimo ir galvos skausmų.
Mankšta kūnui ir intelektui
„Karštis veikia panašiai kaip fizinė mankšta: suaktyvėja kraujotaka, stiprėja širdis, organizmas natūraliai detoksikuojasi“, – pridūrė A. Bagdonas.
Pasak jo, tinkamai atliekamas vanojimas vantomis veikia kaip giluminis masažas, atpalaiduojantis kūną ir protą, o garas – tarsi švelni, bet galinga masažo banga.
Ko gero, pati netikėčiausia, pasak mokslininkų, lankymosi saunoje pasekmė – teigiamas poveikis mūsų intelektui.
Miesto centre poilsio šeimai oazė
Jau penkis metus Kaune veikiančio SPA „Aušra“ lankytojai tvirtina, kad būtent tai yra vieta, kur pirtis tampa natūralia kompleksine sveikatinimo patirtimi, apjungiančia kūno atpalaidavimą, odos priežiūrą ir dvasinę ramybę.
SPA „Aušra“ ragina nepamiršti svarbių sveikatai ir būtinų gerai savijautai ritualų. Juk su nauda sau ir artimiesiems praleistas laikas yra taip pat svarbus ne tik minint ypatingas progas, bet ir kasdien.
„Užsukite pas mus, pasimėgaukite šiluma, atpalaiduojančiomis vandens savybėmis, sustiprinkite sveikatą ir kurkite naujas šeimos pirties istorijas“ – kvietė išskirtinės poilsio erdvės Kaune kolektyvas.
