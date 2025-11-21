Po pirmojo jūros vėjo parko audito į prokurorus kol kas nesikreips

„Šiuo metu nematome poreikio kreiptis į prokuratūrą. VK audito ataskaita bus vertinama komitetuose ir tik po to bus priimti atitinkami sprendimai Seimo, kaip parlamentinės kontrolės vykdytojo“, – komentare Eltai nurodė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
VK audito išvados šią savaitę pristatytos parlamento Audito komitete, kitos savaitės pradžioje jas aptars Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija.
Audito rekomendacijos „Ignitis grupei“ – atlikti išsamią jūros vėjo parko vystymo rizikų ir sąlygų analizę, o jūrinio vėjo konkursus organizuojančiai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) – patikslinti šių aukcionų sąlygas.
„Manome, kad audito rekomendacijos yra tikrai vertingos ir tiek pati įmonė, tiek reguliuotojas į jas atsižvelgs. Stebėsime, kad audito rekomendacijos būtų įgyvendintos tinkamai ir laiku“, – tikino finansų ministras.
Šią savaitę paskelbtoje VK audito ataskaitoje nustatytos rizikos, susijusios su išaugusia pirmo jūros vėjo parko vystymo kaina ir mažesne planuojama grąža, neefektyviu lėšų naudojimu, vėluoti galinčiais statybų terminais ir neatitikimais teisės aktuose nustatytam projekto finansavimo modeliui.
Iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ įsipareigojo 2023 m. spalį laimėjusi valstybės konkursą.
Jau skelbta, kad vėjo parko statybos leidimą „Ignitis Renewables“ turėtų gauti iki 2027 m. vasario, kad pirmasis vėjo parkas komercinę veiklą galėtų pradėti per trejus metus.
Audito ataskaitoje taip pat skelbiama, jog dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc. – nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. eurų.
Anot auditorių, projektui įgyvendinti „Ignitis renewables“ per dvejus metus panaudojo 60,3 mln. eurų.
Auditoriai taip pat įvertino, kad, nors leidimas vykdyti projektą VERT išduotas „OW Offshore“ įsteigtai įmonei „Offshore wind farm 1“, praktiškai parko vystymu užsiėmė „Ignitis renewables“, o tai neatitinka įstatymo nuostatų ir valstybės konkurso sąlygų.
„Ignitis Renewables“ po audito rezultatų pranešė jau pradėjusi įgyvendinti dalį rekomendacijų, grupės vadovas Darius Maikštėnas teigė, kad grupė prižiūrės, kaip jos bendrovė išvadas atliepia.
Finansų ministerija valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusios priklauso privatiems investuotojams.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Visgi dar spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.
