Po skandalo dėl nutekintų duomenų – žinia iš Registrų centro vadovo

„Sprendimo dar neturiu, planuoju jį aptarti su savininku, Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Aišku, kai tokie autoritetingiausi valstybės pareigūnai žaibišku greičiu priima sprendimus ir pateikia pasiūlymus, tai įsiklausyti verta“, – interviu BNS sakė Registrų centro vadovas.
„Iš kitos pusės – aš nesu politikas, esu profesionalus vadybininkas ir tą noriu tiesiog su ministru ar politine vadovybe aptarti, kas būtų geriausia įmonei. Nes, kaip ne kaip, svarbiausia yra užtikrinti šios strateginės įmonės sklandų tolesnį darbą“, – pridūrė jis.
Su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybe A. Jusas planuoja susitikti pirmadienį.
Paklaustas, ar atsakomybę dėl incidento turėtų prisiimti ir ministerijos vadovybė, Registrų centro vadovas teigė nesantis politikas ir nenorintis dalyvauti tokiose diskusijose.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimo.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir Registrų centro vadovas.
A. Juso teigimu, nutekėjus duomenims buvo atskleista NT registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Vis tik, anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar e. pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Teisėsaugai pranešus apie tyrimą, premjerė Inga Ruginienė ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino Registrų centro vadovą trauktis iš pareigų.
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