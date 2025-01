Pokyčių metai: nekilnojamojo turto perspektyvos 2025-aisiais

Nuo 2022 m. geopolitinės situacijos sukelto neužtikrintumo jausmo iki 2023 m. iššūkių, susijusių su aukštomis palūkanų normomis, o vėliau – 2024 m. stabilaus atsigavimo ir augimo – kiekvieni metai atnešė pokyčių, kurie formavo rinką. Vis dėlto, jau daugiau nei dešimt metų su klientais bendrovėje „Centromera“ dirbanti Vaida Šidlauskienė tiki, kad 2025-ieji gali būti daug žadantys metai tiek pirkėjams, tiek pardavėjams.

Nekilnojamojo turto rinka, kaip ir visa kita, atspindi ją supantį pasaulį. 2022 m. dėl pasaulinių konfliktų sukelto netikrumo daugelis potencialių pirkėjų susilaikė nuo svarbių sprendimų priėmimo arba juos atidėjo ateičiai. Žmonės vertina stabilumą, todėl daugelis nenorėjo susidurti su finansiniu šuoliu įsigydami nekilnojamojo turto tokiais nenuspėjamais laikais. Iki 2023 m. dar viena kliūtimi tapo aukštos palūkanų normos, dėl kurių skolintis pinigus tapo brangiau ir daugeliui pirkėjų svajonių būstas tapo sunkiau įperkamas. Vis dėlto tie, kurie galėjo sau leisti investuoti, tai darė aiškiai orientuodamiesi į aukščiausios kokybės nekilnojamąjį turtą.

Specialistė tiki projekto „Pušų apartamentai“ naujo etapo sėkme – netrukus bus galima įsigyti 60 visiškai naujų, apgalvotai suprojektuotų butų. Šie apartamentai pastatyti žmonėms, vertinantiems kokybę, patogumą ir modernų gyvenimą. Pasak V. Šidlauskienės, tokie projektai atspindi tai, ko šiandien ieško pirkėjai.

„Žmonės ieško būsto, kuris ne tik tenkintų jų pagrindinius poreikius, bet ir pagerintų gyvenimo kokybę. Aukštos kokybės medžiagos, gera vieta ir apgalvotas, įkvepiantis dizainas dabar laikomi ne prabanga, bet būtinais dalykais“, – pastebėjo ji ir pridūrė, kad itin svarbi ir būsto vieta: namai, esantys netoli mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų, parduotuvių, viešojo transporto, ypač žaliųjų zonų – visada yra labai paklausūs, nes suteikia patogumo ir taupo laiką.

„Centromeros“ nuotr.

Bendrovės „Centromera“ atstovės teigimu, 2024 m. pirkėjų profilis tapo įvairesnis, į rinką grįžta ne tik jaunimas, kuriam įsigyti būstą yra būtinybė, bet ir žmonės, norintys pakeisti gyvenamąją vietą, pasigerinti buitį ir pan. Šeimos siekia atsinaujinti: įsigyti didesnių ar mažesnių, bet geriau įrengtų būstų, o investuotojai į nekilnojamąjį turtą žiūri kaip į patikimą galimybę išsaugoti ir didinti turtą. Daugelis žmonių taip pat teikia pirmenybę geresnėms gyvenimo sąlygoms. Net ir tokiais metais kaip 2023 m., kai palūkanų normos buvo didelės, pirkėjai jau gruodžio mėnesį pradėjo grįžti į rinką, o tai rodo didėjantį pasitikėjimą nekilnojamuoju turtu kaip patikima investicija.

„Dėl to tvirtai tikiu mūsų projekto „Pušų apartamentai“ sėkme, kuris įkūnija viską, ko pirkėjai ieško šiuolaikinėje rinkoje. Šie būstai suprojektuoti taip, kad juose būtų galima gyventi ne tik moderniai, šiuolaikiškai, bet ir jaukiai, šalia gamtos. Būstai gerame rajone, puikus susisiekimas su pagrindinėmis paslaugomis ir patogumais.

„Pušų apartamentų“ būstuose netrūksta privalumų, kurie palengvina gyventojų kasdienybę ir kuria aukštesnę gyvenimo kokybę. Vienas tokių išskirtinumų – erdvūs, daugiau 10 kv. m ploto, balkonai ar terasos, gyventojų naudojami kaip vieta poilsiui, šeimos ar draugų susibūrimams, rytams su puodeliu kavos gryname ore, kurio mieste dažnai stinga. Be to, kiekviename name įrengti du liftai, leidžiantys patogiai ir greitai pasiekti butus. Tai ypač aktualu šeimoms su mažais vaikais, vyresnio amžiaus ar turintiems judėjimo negalią žmonėms“, – priduria specialistė.

„Tokie projektai kaip „Pušų apartamentai“ yra lyderiai, siūlantys aukštos kokybės namus, atitinkančius besikeičiančius pirkėjų poreikius. Visiems, svarstantiems apie persikraustymą ar investiciją, tai gali būti puikus metas imtis veiksmų“, – sakė specialistė.