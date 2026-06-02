 Prekybos tinkle – užkrėsta vištiena

Prekybos tinkle – užkrėsta vištiena

rasta pavojinga bakterija!
2026-06-02 17:39 klaipeda.diena.lt inf.

Kaip praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), Salmonella spp. nustatyta prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ vištienoje, galiojimo terminas – gegužės 29-oji. Pirkusius šią vištieną prašoma skubiai grąžinti.

<span>Prekybos tinkle – užkrėsta vištiena</span>
Prekybos tinkle – užkrėsta vištiena / Asociatyvi magnific.com nuotr.

VMVT teigimu, marinuotoje vištienoje aptikus patogeninių mikroorganizmų, prekė iškart išimta iš apyvartos. Pirkėjai šią savaitę (iki birželio 7 d.) gali grąžinti užkrėstą produktą – šlaunelių mėsą su laukinio česnako marinatu. 

VMVT teigimu, pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos bei pasaulio šalyse, salmoneliozė dažniausiai plinta per kiaušinius, vištieną ir jų produktus. Salmonelės neturi nei specifinio kvapo, nei skonio. Užterštas maisto produktas dažniausiai atrodo visiškai įprastas, šviežias ir tinkamas vartoti. Net ir sausi produktai, tokie kaip prieskoniai ar riešutai, nėra visiškai saugūs. Nors bakterijoms daugintis reikia drėgmės, sausoje terpėje jos gali ilgai išlikti gyvybingos (tarytum „miegančios“), o gavusios bent šiek tiek drėgmės ir reikiamos temperatūros – staiga suaktyvėti.

Salmonella spp. nepasirenka tik vienos produktų grupės. Tai plačiai paplitusi bakterija, todėl VMVT specilaistai pataria išlikti budriems nuo parduotuvės krepšelio iki stalo: plauti rankas ne tik prieš valgį, bet ir kaskart palietus žalią mėsą ar neplautas daržoves. Taip pat įspėja, kad termiškai neapdorotų, žalių mėsos produktų negalima laikyti šalia kitų šaldytuve. Geriausia vieta – apatinės lentynos, kad mėsos skystis netyčia neužlašėtų ant kitų šaldutyve laikomų produktų. O ruošiant maistą svarbu naudoti skirtingas pjaustymo lenteles mėsai ir daržovėms ar duonai.

Šiame straipsnyje:
Rimi
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Rimi Lietuva
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užkrėsta vištiena
Salmonelės

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Komentarai

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tai
čia marinuotoje vištienoje, art toje, kur buvo supakuota su akcija/ Jei galiojimo data iki 29d., tai ji usjau suvalgyta :)))
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KLAIPEDIETIS
labai blogai ,kad nerasote kurioje RIMI rasta salmanelize apkresta vistiena-PRASTA PARDUOTUVE.
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RIMI
PARDUOTUVEJE PER DAZNAI RASOMA APIE UZKRESTA SALMONELEMIS VISTIENA.
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