Prekybos tinkle – užkrėsta vištiena

VMVT teigimu, marinuotoje vištienoje aptikus patogeninių mikroorganizmų, prekė iškart išimta iš apyvartos. Pirkėjai šią savaitę (iki birželio 7 d.) gali grąžinti užkrėstą produktą – šlaunelių mėsą su laukinio česnako marinatu.
VMVT teigimu, pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos bei pasaulio šalyse, salmoneliozė dažniausiai plinta per kiaušinius, vištieną ir jų produktus. Salmonelės neturi nei specifinio kvapo, nei skonio. Užterštas maisto produktas dažniausiai atrodo visiškai įprastas, šviežias ir tinkamas vartoti. Net ir sausi produktai, tokie kaip prieskoniai ar riešutai, nėra visiškai saugūs. Nors bakterijoms daugintis reikia drėgmės, sausoje terpėje jos gali ilgai išlikti gyvybingos (tarytum „miegančios“), o gavusios bent šiek tiek drėgmės ir reikiamos temperatūros – staiga suaktyvėti.
Salmonella spp. nepasirenka tik vienos produktų grupės. Tai plačiai paplitusi bakterija, todėl VMVT specilaistai pataria išlikti budriems nuo parduotuvės krepšelio iki stalo: plauti rankas ne tik prieš valgį, bet ir kaskart palietus žalią mėsą ar neplautas daržoves. Taip pat įspėja, kad termiškai neapdorotų, žalių mėsos produktų negalima laikyti šalia kitų šaldytuve. Geriausia vieta – apatinės lentynos, kad mėsos skystis netyčia neužlašėtų ant kitų šaldutyve laikomų produktų. O ruošiant maistą svarbu naudoti skirtingas pjaustymo lenteles mėsai ir daržovėms ar duonai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)