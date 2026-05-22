Profesinės rizikos vertinimas. Interaktyvi rizikos vertinimo priemonė OiRA

Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Rita Zubkevičiūtė pristatė pagrindines EU-OSHA aktualijas.
Savo pranešime ji teigė, kad Europos Komisijos 2021–2027 m. strateginėje darbuotojų saugos ir sveikatos programoje nustatyti pagrindiniai prioritetai ir veiksmai, kuriais siekiama gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą. Programoje orientuojamasi į pokyčių numatymą ir valdymą pereinant prie žaliosios ekonomikos ir skaitmenizacijos. Didelis dėmesys yra skiriamas apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų stiprinimui bei pasiruošimui esamoms ir būsimoms sveikatos krizėms. Agentūra, anot Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vyriausiosios specialistės, taip pat leidžia leidinius anglų kalba. Vienas naujausių leidinių – „Kaulų raumenų sistemos problemos socialiniame darbe“, kitas – „Su darbu susijusių psichosocialinių rizikos veiksnių ir psichikos sveikatos apžvalga“.
Rita Zubkevičiūtė pabrėžė, kad EU-OSHA agentūros veikloje svarbu profesinės rizikos prevencija, todėl yra atliekama daug tyrimų bei DSS apžvalgų, projektų siekiant nustatyti profesinės rizikos veiksnius. Rengiamos saugių darbo vietų kompanijos, ESENER apklausos, veikia internetinė enciklopedija „OSHwiki“, Napo filmai darbo saugos ir sveikatos temomis. Viena iš pagrindinių priemonių siekiant palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus bei padėti įvertinti darbe kylančią riziką – OiRA projektas, kuriame dalyvauja EU-OSHA agentūra.
Plačiau apie internetinę interaktyvią profesinės rizikos vertinimo priemonę OiRĄ bei profesinės rizikos vertinimo ypatumus kalbėjo Vesta Macė, Valstybinės darbo inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos vyriausioji patarėja – vyriausioji darbo inspektorė.
Vesta Macė akcentavo, kad OiRA priemonė padeda įmonėms struktūriškai atlikti rizikos vertinimą bei suteikia daug praktinių sprendimų. Naudojantis OiRA priemonėmis, rengiamos įvairios ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie atliktą rizikos vertinimą ir priemones, kurių rekomenduojama imtis. Šiuo metu Europoje naudojama 375 OiRA priemonės. Darbo inspektorė atkreipė dėmesį, kad vertinant profesinę riziką, dauguma šalių įtraukia psichosocialinės rizikos veiksnius. Europoje iš viso atlikti 18,437 vertinimai. 2026 metais yra parengtos 6 OiRA priemonės medicinos sektoriaus darbuotojams.
V. Macė akcentavo, kad OiRA vertinimas atliekamas pagal ekonominę veiklą. OiRA priemonės yra skirtos mažoms įmonėms, kuriose dirba nuo 1 iki 49 darbuotojų, tačiau gali būti naudojama kartu su kitomis priemonėmis didesnėse organizacijose. OiRA modelio pasirinkimą lemia įmonės dydis bei veiklos sudėtingumas.
Lietuvoje OiRA priemonės yra parengtos 24 veiklos sektoriams: Automobilių remontas; Darbas biure; Medienos apdirbimas; Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais; Kasyba ir karjerų eksploatavimas; Patalpų valymas; Siuvimo paslaugos; Plastikinių gaminių gamyba; Baldų gamyba; Skalbyklos; Viešbučiai ir restoranai; Žemės ūkis; Švietimas; Kirpyklos ir grožio salonai; Kepyklos; Socialinės paslaugos; Žemės darbai (iškasose); Sandėliavimas; Darbai uždarose erdvėse; Darbai ant pastolių; Darbai ant stogų; Degalinės; Atliekų surinkimas ir tvarkymas.
Darbo inspektorė taip pat akcentavo, kad OiRA priemonė padeda gilinti žinias, atrasti rizikas, kurios gali būti nepastebėtos. Profesinės rizikos veiksniai gali būti kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiais) bei kokybiškai įvertinami biologiniai, cheminiai, fiziniai, fizikiniai, ergonominiai bei psichosocialiniai rizikos veiksniai, keliantys arba galintys kelti pavojų darbuotojams. Jeigu jie viršija higienos normose nustatytas ribines vertes privaloma organizuoti šių rizikų veiksnių kiekybinius matavimus.
Atlikus objekto rizikos vertinimą, užpildomas įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentas arba rizikos įvertinimo kortelė. Vesta Macė atkreipė dėmesį, kad rizikos įvertinimo dokumente svarbu nurodyti rizikos įvertinimo datą, rizikos vertinimo objektą, darbuotojus atliekančius šį darbą, rizikos veiksnius, rizikos įvertinimo rezultatus bei rizikos šalinimo priemones. Šiuos dokumentus pasirašo riziką įvertinęs asmuo. Lektorė pabrėžė, kad OiRA sistemoje yra paminėti ir teisės aktai. Dažniausi nelaimingi atsitikimai, kurie įvyksta darbo vietoje yra su įrenginiais, todėl pildant rizikos vertinimą su OiRA svarbu nepamiršti darbuotojų, kurie dirba su įrenginiais. Yra svarbu priskirti įmonės darbuotojus, kurie atsakingi už pirmos pagalbos suteikimą.
Seminaras suteikė dalyviams vertingų žinių apie profesinės rizikos vertinimą ir praktines galimybes taikyti OiRA priemonę kasdienėje veikloje.
Daugiau informacijos apie OiRA projektą galima rasti internetinėje svetainėje: https://oira.osha.europa.eu/en.
Seminaras buvo užbaigtas klausimų ir atsakymų sesija.
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