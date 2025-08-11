RRT paaiškino, dėl ko kilo „Tele2” ryšio sutrikimai

„Valstybės institucijos kartu su mobiliojo ryšio bendrovėmis atliko darbus, skirtus stiprinti ryšio infrastruktūros atsparumą. Atliekant šiuos darbus penktadienį ir šiandien buvo fiksuoti trumpalaikiai ryšio sutrikimai“, – pranešime teigia RRT atstovė Olga Malaškevičienė.
Anot jos, darbai jau užbaigti ir tolimesnių nesklandumų nesitikima.
„Jei vis dar pastebite sutrikimų, rekomenduojame perkrauti telefoną arba pasikonsultuoti su savo elektroninių ryšių paslaugų teikėju“, – rekomenduoja tarnyba.
ELTA primena, kad telekomunikacijų bendrovė „Tele2” ir šių metų liepos pradžioje susidūrė su ryšio sutrikimais visoje Lietuvoje.
Tada, anot bendrovės atstovės Astos Buitkutės, iškilusius trikdžius nulėmė techniniai šviesolaidinio tinklo darbai Estijoje. „Tele2” vartotojai dėl ryšio sutrikimų internetu negalėjo naudotis ilgiau nei pusvalandį.
Naujausi komentarai