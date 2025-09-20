Rugsėjo mėnesį pigiausias dažno vartojimo prekių krepšelis – prekybos tinkle „Lidl“

Rugsėjo 11 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę „SeeNext“ slapti pirkėjai įsigijo po analogišką dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 24 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės ir bakalėjos produktų, vaisių bei daržovių ir gėrimų.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelio suma siekė 40,66 eurus ir buvo mažiausia iš visų prekybos tinklų.
Remiantis tyrimo duomenimis, tą dieną pigiausiai grūdinės kilmės produktų buvo galima įsigyti „Lidl“ prekybos tinkle, jų kaina siekė 3,08 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos – 0,13 euro.
Mažiausia kaina rugsėjo 11 dieną už vaisius ir daržoves buvo fiksuota taip pat „Lidl“ prekybos tinkle, už juos sumokėta 3,17 euro arba 0,60 euro mažiau, lyginant su brangiausiai vaisius ir daržoves tą dieną pardavusiu prekybos tinklu.
„Lidl“ asortimentą sudaro 90 proc. privačių prekės ženklų
Vienas efektyviausių būdų užtikrinti pirkėjams geriausią kokybės ir kainos santykį – privatūs prekės ženklai. Jie leidžia pasiūlyti tokią pat aukštą ar net aukštesnę kokybę nei žinomų gamintojų produkcija, tačiau už žemesnę kainą. Kai privačių prekės ženklų produktai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir kitų gerai žinomų prekių ženklų, jie pasižymi beveik identiška ar net geresne sudėtimi.
„Lidl“ užsakomi arba pačios įmonės kuriami produktai sudaro apie 90 proc. viso parduotuvių asortimento. Tarptautinė „Lidl“ grupė dalį privačių prekės ženklų užsako dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Didelis užsakymų mastas leidžia sumažinti vieno produkto savikainą, todėl pirkėjams siūloma itin patraukli kaina išlaikant aukštą kokybę.
Savo privačių prekės ženklų kokybę „Lidl“ garantuoja taikydama itin griežtus reikalavimus tiek Lietuvos, tiek užsienio gamintojams ir tiekėjams – kartais net griežtesnius, nei numato teisės aktai. Pavyzdžiui, kiekvienas „Lidl“ privačių prekių ženklų gamintojas privalo atitikti visame pasaulyje galiojančio Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo (BRC), sertifikavimo įstaigos „International Featured Standard“ (IFS) ar kitus lygiaverčius standartus. Šių sertifikatų įdiegimas padeda tiekėjams tinkamai organizuoti gamybos procesus, išlaikyti aukštą produktų kokybę ir efektyviai valdyti galimas rizikas.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Naujausi komentarai