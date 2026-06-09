Ši 13 mln. eurų parama buvo išdalinta per dieną

Nepaisant dėl didelio prisijungimų skaičiaus ryte sutrikusių APVA sistemų – jos veikė lėčiau, buvo sunku prisijungti bei vėluota pateikti paraiškas, – agentūra pranešė sulaukusi daugiau nei 11 tūkst. paraiškų.
„Juos (sutrikimus – BNS) pavyko sutvarkyti per keletą valandų, tačiau suprantame, kad gyventojams tai sukėlė nepatogumų ir streso – dėl to atsiprašau visos komandos vardu“, – pranešime sakė APVA direktorius Gvidas Dargužas.
Kaip rašė BNS, sistemos trikdžius energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas antradienį pavadino nepriimtinais – anot jo, APVA turėjo tikėtis didelio pareiškėjų srauto. Jis pareiškė, kad ieškos kitos institucijos, jei paaiškėtų, kad APVA yra nepajėgi priimti tokio srauto.
G. Dargužo teigimu, agentūra klaidas pamatė ir ketina jas taisyti: „Išsinešame svarbias įžvalgas, kurias sistemos grandis privalome skubiai iš esmės peržiūrėti ir sustiprinti prieš būsimus paramos kvietimus.“
Paraiškas 13 mln. eurų kvietimui galima teikti antradienį nuo 8 valandos ryto.
Parama už iki 7 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus, – 221 eurą. Ji skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms.
Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
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