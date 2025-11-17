Šio daug priekaištų sulaukusio projekto priežiūrai – speciali komisija

„Tiek sinchronizacijos, tiek jūrinio vėjo parko projektai yra didelės apimties, sudėtingi projektai. Sinchronizacijos projekto atveju buvo sukurta geroji praktika, kuomet Vyriausybėje buvo įsteigta iš įvairių institucijų, įmonių ir organizacijų komisija, kuriai vadovavo premjerė, ir mes reguliariai susitikdavome aptarti tam tikrus klausimus ir problematikas, kurios iškyla su projektu“, – pirmadienį Seimo Audito komiteto posėdyje teigė R. Pocius, atsakydamas į komiteto pirmininko Artūro Skardžiaus klausimą, kodėl VERT neprižiūrėjo konkurso įgyvendinimo.
„Įgyvendinant tokio pobūdžio projektus neturėtume kalbėti apie kontrolę vienos institucijos. (..) Tokio pobūdžio projektai prižiūrimi platesniame kontekste. Geroji praktika sinchronizacijos projekto atveju leido įgyvendinti projektą anksčiau numatytų terminų. (Komisija – BNS) galėtų būti sukurta įgyvendinti kitus strateginius didelės apimties projektus, kaip jūrinis vėjo parkas“, – pridūrė VERT vadovas.
VERT vadovo pavaduotoja Jelena Dilienė pabrėžė, kad dėl konkursų priežiūros tvarkos tarnyba negauna dalies informacijos.
„Mūsų atsakomybė yra aiškiai nustatyta ir mes veikiame jos ribose. Mūsų atsakomybės nėra įsiterpti į projekto dalyvių, dviejų verslo subjekto santykius. Visas kontrolės mechanizmas buvo pristatytas Energetikos ir darnios plėtros komisijoje (Seimo – BNS) šių metų pradžioje. Labai svarbią kontrolės dalį atlieka Lietuvos energetikos agentūra. Tas mechanizmas (..) šiai dienai yra toks, kad tam tikra informacija VERT tiesiog nepasiekia“, – komiteto posėdyje teigė J. Dilienė.
Pasak jos, taryba pati negali aktyviai atlikti veiksmų tiesiog norėdama „kažkuo pasidomėti“: „Dabar atsirado konkrečios rekomendacijos, daugiau informacijos ir mes įgyvendinsime tuos du dalykus: pateiksime teisės aktų projektus, kurie leistų eliminuoti tas pilkas zonas visame konkurso organizavimo ir priežiūros mechanizme, kitas – atliksime patikrinimą.“
Kaip rašė BNS, Valstybės kontrolė atlikusi projekto auditą pasiūlė VERT vykdant jūros vėjo parkų konkursus reikalauti vystytojų pateikti išsamius dokumentus, kuriais remiantis reguliuotojas vertintų vystytojų atitiktį reikalavimams.
