Šio prekybos ir pramogų centro likimas nuspręstas: paaiškėjo, už kiek milijonų eurų ir kas jį perka

Fondas pasirašė sutartį su Pietų Afrikos Respublikos (PAR) nekilnojamojo turto (NT) bendrove „NEPI Rockcastle“ dėl „Ozą“ valdančios bendrovės „Ozantis“ įsigijimo, ketvirtadienį pranešė „Prosperus“.
Sandorį planuojama finansuoti fondo nuosavo kapitalo lėšomis ir 135 mln. eurų sindikuota paskola, kurią lygiomis dalimis ketina suteikti SEB ir OP bankai.
„Prosperus Asset Management“ vadovas Gediminas Baltakis portalui lrt.lt teigė, kad įmonės lėšos sudarys 20 proc. sandorio vertės.
„Ozas“ taps pirmuoju „Prosperus Retail Property Fund“ portfelio objektu. Anot pranešimo, tai būtų vienas didžiausių komercinio NT objektų sandorių Baltijos šalyse ir žymėtų „Prosperus“ plėtrą į didelio masto prekybos NT segmentą.
Be to, „Prosperus“ fondas svarsto įsigyti daugiau prekybos centrų Baltijos šalyse.
Pasak „Prosperus“ vadovybės, „Ozo“ įsigijimą lėmė objekto mastas, rinkos pozicija, visiškas patalpų užimtumas ir galimybė įsigyti tokio dydžio bei kokybės prekybos centrą rinkoje, kur panašūs objektai parduodami retai.
„Tokio masto prekybos centrų sandoriai Baltijos šalyse pasitaiko maždaug kartą per 10–15 metų. Todėl „Ozą“ vertiname kaip ilgalaikę strateginę investiciją, suteikiančią galimybę įsigyti rinkoje įsitvirtinusį objektą ir suformuoti pagrindą tolesnei prekybos nekilnojamojo turto portfelio plėtrai“, – pranešime teigė „Prosperus Asset Management“ vadovas Gediminas Baltakis.
Be to, „Prosperus“ fondas vertina galimybes įsigyti daugiau prekybos centrų Baltijos šalyse, orientuodamasis į rinkoje įsitvirtinusius objektus, stabilią nuomininkų paklausą.
„Šis įsigijimas yra pirmas žingsnis kuriant gerokai didesnį prekybos nekilnojamojo turto portfelį. Jau dabar vertiname kitus objektus ir per artimiausius 6–12 mėnesių tikimės įgyvendinti dar bent du įsigijimus. Siekiant per artimiausius 18 mėnesių suformuoti iki 1 mlrd. eurų vertės valdomo turto portfelį, turėsime didinti fondo investavimo ribas ir pritraukti papildomo kapitalo. Investuotojams norime pasiūlyti galimybę turėti dalį nuosavybės lyderiaujančiuose prekybos centruose“, – teigė G. Baltakis.
Anot jo, įmonė mato galimybę toliau stiprinti centro pasiūlą bei papildyti nuomininkų sudėtį naujais vardais.
Be to, sandoris taip pat suteikia galimybę pasiekti patrauklesnį turto pajamingumą, palyginti su mažesniais prekybos centrais. Tai siejama su sandorio apimtimi ir masto ekonomija, leidžiančia efektyviau panaudoti turto valdymo kompetenciją bei paskirstyti veiklos sąnaudas, teigiama pranešime.
G. Baltakis portalui lrt.lt sakė, jog tikimasi, kad „Ozas“ generuos apie 8 proc. pajamingumą, o fondas jį planuoja portfelyje laikyti 10–20 metų, tačiau svarstytų pardavimą, jei būtų pasiūlyta patraukli kaina.
Sandorį planuojama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą.
Kartu su „Ozu“ „Prosperus“ perims ir prekybos centro turto valdymo komandą.
Kaip rašė BNS, „NEPI Rockcastle“ prekybos centrą „Ozas“ 2018 metais nusipirko iš Vokietijos kompanijos „ECE Projektmanagement“ už 124,6 mln. eurų.
Dabar išaugusią „Ozo“ kainą G. Baltakis lrt.lt aiškino tuo, kad šiuo metu prekybos centras atrodo daug geriau, bei atkreipė dėmesį į aukštą infliaciją Lietuvoje per paskutinius aštuonerius metus.
2009 metais atidarytas „Ozas“ yra vienas didžiausių prekybos ir pramogų centrų Vilniuje – jo nuomojamas plotas viršija 70 tūkst. kv. metrų, jame veikia apie 200 operatorių, teigiama pranešime.
Įmonės „Ozantis“ pajamos pernai siekė 21,5 mln. eurų ir buvo 3,4 proc. didesnės nei užpernai (20,8 mln. eurų), ji uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno – 10,6 proc. mažiau (11,3 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.
Pasak jos, „Ozančio“ investicinis turtas 2025 metų pabaigoje siekė 170,6 mln. eurų, nepaskirstytas pelnas – 51,6 mln. eurų, įsipareigojimai jos tiesioginei akcininkei, Nyderlandų įmonei „NE Property“ – 77 mln. eurų.
„Paskolos sutartis sudaryta su „NE Property“. Bendrovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2030 metų gruodžio 31 dienos. Paskolos metų palūkanų norma pagal sutartį yra 6,88 proc. (...) 2025 metais bendrovė grąžino 14,9 mln. eurų paskolos bei sumokėjo 5,8 mln. eurų palūkanų“, – rašoma ataskaitoje.
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