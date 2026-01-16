Šis sandoris Vilkyškių pieninei kainavo 7,5 mln. eurų

Už 100 proc. bendrovės akcijų Klaipėdos įmonei „Karpis“ sumokėta 7,5 mln. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Vilkyškių pieninė.
Anot pranešimo, po šio sandorio „Vilvi Group“ tapo viena didžiausių pieno perdirbimo grupių Baltijos šalyse.
„Šis sandoris leis išplėsti grupės produktų portfelį“, – teigiama pranešime.
Kaip pranešė bendrovė, perėmus MPK akcijas pagrindinės bendrovės veiklos kryptys nesikeis – įmonė ir toliau gamins pieno konservus ir miltelius. Ji valdo dvi įmones – Marijampolės gamyklą, kurioje gaminami pieno konservai ir sviestas, bei Kalvarijos, kur gaminami įvairių rūšių pieno milteliai.
„Bendrovė bus sistemingai integruojama į „Vilvi Group“ struktūrą, siekiant efektyviai išnaudoti grupės masto ekonomiją ir operacines sinergijas. Taip pat planuojama pilnai įveiklinti didžiausią sviesto gamybos liniją Baltijos regione“, – teigiama pranešime.
Anot jo, „Marijampolės pieno konservų“ metines pajamas planuojama padidinti nuo maždaug 65 mln. iki daugiau nei 100 mln. eurų.
Pernai gruodį MPK vadovu paskirtas Nerijus Jakubauskas, nuo 2024 metų rudens dirbęs „Vilvi Group“ verslo plėtros vadovu, o nuo 2025 metų balandžio – panašias pareigas ėjęs MPK. Jis pakeitė Henriką Karpavičių.
G. Bertašius BNS tuomet sakė, kad naujasis MPK vadovas paskirtas Vilkyškių pieninės iniciatyva.
BNS rašė, kad Vilkyškių pieninė pernai gegužę pranešė su „Karpiu“ pasirašiusi sutartį dėl 90–100 proc. MPK akcijų pirkimo-pardavimo – tuomet skelbta, kad galutinis parduodamų akcijų paketas priklausys nuo sutarties sąlygų įgyvendinimo, o jų kaina bus nustatyta po finansinio patikrinimo bei įvertinus bendrovės veiklos rezultatus.
Vilkyškių pieninė pernai vasarį už neįvardijamą sumą įsigijo reikalavimo teisę į MPK ir jos valdomos Lukšių pieninės nepadengtus įsipareigojimus pagrindiniam kreditoriui „Artea“ bankui. 2024 metų pabaigoje jų suma siekė 16 mln. eurų.
Susitarimas pasiektas po to, kai teismai galutinai pripažino, kad 2019 metais mirusio MPK savininko Raimondo Karpavičiaus testamentas yra teisėtas ir teismuose nutraukiami ginčai dėl MPK ir „Karpio“ valdymo.
BNS rašė, kad Konkurencijos tarybai lapkritį pernai leidus Vilkyškių pieninei įsigyti MPK, taryba taip pat leido žemės ūkio kooperatyvui „Džiaugsmelis“ tiesiogiai ir netiesiogiai įsigyti 100 proc. „Karpio“ akcijų ir kelias susijusias Lietuvos, Ispanijos ir Ukrainos įmones.
„Vilvi Group“ dabar sudaro Vilkyškių pieninė, „Modest“, Kelmės pieninė, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“, Latvijos „Baltic Dairy Board“ ir „Marijampolės pieno konservai“. Grupės įmonėse dirba apie 1,4 tūkst. darbuotojų.
