Situaciją dėl nutekintų duomenų Registrų centro vadovas aptars su ministru

„Planuojame pasikalbėti apie tai, kaip toliau turėtų vykti darbai, kaip geriausia užtikrinti stabilią įmonės veiklą, nes čia svarbiausia dalis“, – BNS sakė įmonės vadovas.
E. Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina A. Jusą trauktis. Šis sprendimą žada po susitikimo.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimo.
A. Juso teigimu, dėl incidento buvo atskleista NT registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Vis tik, anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar e. pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardino nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir Registrų centro vadovas.
Naujienų portalas „15min“ skelbia, kad prie Registrų centro prisijungta per Migracijos departamento paskyras.
Tuo metu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus.
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