Siūloma mėnesiui pratęsti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą

Sprendimą Vyriausybė turėtų priimti penktadienį nuotoliniame posėdyje.
Pasiūlymų pateikimas būtų pratęstas iki spalio 7 dienos (imtinai), rašoma nutarimo projekto aiškinamajame rašte.
Dabar numatyta jų pateikimo data – rugsėjo 8-oji, o laimėtoją tikėtasi paskelbti iki šių metų pabaigos.
Sprendimą siūloma priimti atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyksta vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.
„Kyla rizika, kad konkurse nebus konkurencingoms sąlygoms užtikrinti reikalingas potencialių dalyvių skaičius, nes netgi priėmus korporatyvinius sprendimus, nebus pakankamai laiko tinkamai pasirengti konkursui“, – teigia ministerija.
Pasak jos, ji yra gavusi indikacijų iš potencialių konkurso dalyvių, kad dabartinis terminas yra nepakankamas pasirengti dalyvauti konkurse, be kita ko, įvertinant būtinybę atlikti išsamius finansinius, techninius ir teisinius vertinimus.
Sprendimui įtakos turi ir tai, kad situacija pasaulinėse jūrinės energetikos sektoriaus rinkose nėra palanki – neįvykę, atšaukiami konkursai, kitos valstybės taip pat siekia vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką jūroje.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas rugpjūtį sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai. Vis dėlto ministras negalėjo atsakyti, ar iki rugsėjo 8 dienos bus sulaukta bent dviejų paraiškų – tiek reikia, kad konkursas įvyktų.
Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.
„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas rugpjūčio viduryje sakė, kad sprendimas dėl dalyvavimo aukcione dar nepriimtas. Tačiau, BNS šaltinių teigimu, grupė jame ketino dalyvauti viena, be strateginio partnerio. Vis dėlto neatmesta, kad partneris galėtų prisijungti ir vėliau, jei „Ignitis grupė“ laimėtų aukcioną.
Konkurso dalyviai galės pretenduoti į 15 metų trukmės valstybės skatinimą. Jį laimėtų didžiausią vystymo mokestį pasiūlęs arba iš valstybės mažiausios metinės elektros gamybos skatinimo apimties paprašęs dalyvis.
Konkurso dalyvių nuosavas kapitalas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. sumos, reikalingos parko elektrinių įrengimui ir prijungimui prie tinklų (3,126 mlrd. eurų) – tai yra bent 625,2 mln. eurų.
Be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“. Už teisę vystyti projektą jos sumokėjo 20 mln. eurų mokestį valstybei, dar 30 mln. eurų išleista jūros dugno tyrimams, studijoms, darbuotojų darbo užmokesčiui.
