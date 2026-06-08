Susirūpino Giraitės ginkluotės gamyklos apsauga

„Esami fizinės apsaugos lygiai neatitinka nei realios grėsmės, nei objekto strateginės reikšmės reikalavimų“, – rašoma Kristupo Vaitiekūno įsakymo projekte.
Taip pat siūloma išplėsti pareigybių, kurias einantys asmenys turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo, sąrašą.
Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi – antrasis ir trečiasis – lygiai.
„Tokia struktūra sukuria pažeidžiamumą, nes bet kuriai silpniau apsaugotai grandžiai gali kilti didesnis pavojus. Pagal savo veiklos pobūdį bendrovė yra strateginės reikšmės gynybos pramonės objektas, kuriame vykdoma šaudmenų gamyba, dirbama su sprogiosiomis medžiagomis, kaupiama karinės paskirties produkcija“, – rašoma dokumente.
Kaip rašė BNS, šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Įmonė taip pat ruošiasi antros šovinių gamybos linijos statybai, į kurią investuos apie 26 mln. eurų.
Be to, amerikiečių gynybos pramonės milžinė „Northrop Grumman“ su Norvegijos amunicijos gamintoja NAMMO Giraitės gamykloje ketina gaminti vidutinio kalibro šaudmenis.
(be temos)