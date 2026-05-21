Taminskas įvardijo įmones, prasčiausiai reagavusias į oro pavojų

„Sunkiausiai sekėsi (Vilniaus – BNS) oro uostui ir Transporto kompetencijų agentūrai. Kaip pavyzdys yra oro uostų (Lietuvos oro uostų – BNS) komunikacija – paruošti žinutes keleiviams užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas. Transporto kompetencijų agentūrai vedant žmones į saugią (vietą – BNS) paaiškėjo, kad jos yra užkrautos ir paverstos sandėliais“, – po susitikimo su įmonių vadovais ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų: „Sudarysiu tyrimų komisiją, kuri išnagrinės visas šias situacijas ir pateiks savo vertinimą.“
Kaip rašė BNS, trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo, priedangų nebuvimo.
Pasak J. Taminsko, sostinės oro uoste yra patalpų, į kurias galima nuvesti keleivius, pavyzdžiui, bagažo skirstymo ir priėmimo erdvės, tačiau tai nebuvo padaryta.
LTOU ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška-Eismontas pripažino, kad oro pavojaus metu ne viskas vyko sklandžiai.
„Tikrai pamokų išmoktų turime. Šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų, tačiau oro pavojaus scenarijaus pratybų neturėjome“, – LRT radijui sakė H. Armoška-Eismontas.
Ministras pridūrė, kad jo netenkina ir priedanga, kuri bus įrengta būsimame atvykimo terminale – ten turėtų būti vietos didesniam skaičiui keleivių nei planuojama.
„Patalpoms, kurios atitiktų priedangų reikalavimus (pritaikyti – BNS) reikia laiko ir finansų. Patalpos, kuriose būtų saugiau nei tiesiog išvykimo terminale, pavyzdžiui, bagažo skirstymo patalpos, jas ir vakar galėjo vesti žmones. Atvykimo terminale yra planuojamos priedangos patalpos, tačiau jos turėtų būti didesnės, kad daugiau žmonių tilptų“, – pabrėžė ministras.
Anot J. Taminsko, prasta saugumo situacija yra ir Kauno bei Palangos oro uostuose, ją gerinti privalės vasarą pradėsianti dirbti nauja Lietuvos oro uostų vadovybė.
„Atėjusi nauja vadovybė tikrai iš esmės turi, turi situaciją perlaužti“, – pareiškė J. Taminskas.
Ministro teigimu, susitikime dalyvavęs nuo liepos pradžios atleidžiamas Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus pažadėjo taisyti klaidas.
Pasak ministro, į situaciją gerai sureagavo „Lietuvos geležinkeliai“, laikinai sustabdę dalies traukinių eismą.
Agentūros vadovas: pastatas ne mūsų, rūsys buvo užimtas
Transporto kompetencijų agentūros vadovas Marius Baranauskas BNS teigė, kad agentūra įsikūrusi šalia Vilniaus oro uosto esančiame pastate, kuriame jai priklauso tik maža dalis patalpų. Rūsys, kuriame norėta slėptis, priklauso ne agentūrai.
„Pastatas, kuriame įstaiga turi patalpas, tik labai nedidelė dalis tų patalpų priklauso mūsų įstaigai, įskaitant rūsį, kuris buvo planuojamas panaudoti (priedangai – BNS) kaip viena iš galimybių. (...) Pagal nutylėjimą ta vieta, kuri nepriklauso mūsų įstaigai, būdavo naudojama (kaip priedanga – BNS). Ji buvo užimta“, – aiškino M. Baranauskas.
„Tiesiog ne mūsų patalpos, tai ne mūsų pasirinkimas – ten visąlaik ir buvo naudojamos pagal kitą paskirtį. Darbuotojai drausmingai ir tvarkingai, organizuotai buvo sutelkti (per oro pavojų – BNS)“, – pridūrė jis.
Registrų centro duomenimis, agentūros patalpos yra Lietuvos oro uostams priklausančiame pastate adresu Rodūnios kelias 2.
Kaip pasakojo agentūros vadovas, pamatę, kad patalpos rūsyje užimtos, darbuotojai perėjo į kitą saugią patalpą pirmame pastato aukšte: „Darbuotojai buvo organizuotai sutelkti į saugiausią turimą vietą, į saugią patalpą.“
M. Baranauskas pabrėžė, kad pastatas po poros mėnesių bus griaunamas – jo vietoje bus statomas Vilniaus oro uosto atvykimo terminalas.
„Pastatas griaunamas už dviejų–trijų mėnesių. (...) Ten bus atvykimo terminalas statomas, didžiulis oro uosto projektas. Patobulinimo darbai (kaip reaguoti į oro pavojų – BNS) yra minimalūs, tik organizaciniai. O patalpų, priedangų, slėptuvių tikrai niekas dabar neįrenginės“, – kalbėjo M. Baranauskas.
Kaip rašė BNS, dėl galimo drono grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą maždaug dvi valandas buvo įvestas oro pavojus.
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