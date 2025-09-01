Tarnybos akiratyje – lošimų bendrovė „Nesė“

Tarnybos teigimu, prieš pradėdama patikrinimą, ji teikė konsultacijas bendrovei bei „Twinsbet“ arenai dėl lažybų prekės ženklo naudojimo arenos pavadinime, lošimų bendrovė buvo paraginta ieškoti kitų arenos rėmimo formų.
Nepaisant to, į šias konsultacijas bei raginimus nebuvo atsižvelgta.
„Įsigaliojus griežtesniems lošimų reklamos ir rėmimo pranešimų reikalavimams, nebeleidžiama naudoti lošimų organizatoriaus prekių ženklo ar pavadinimo remiamo asmens pavadinime ir tokį pavadinimą naudoti bet kokiose komunikacijos priemonėse. Lažybų organizatorių logotipų naudojimas remiamo asmens pavadinime laikomas reklama, kuri nėra leistina“, – pranešime nurodė bendrovės patikrinimą pradėjusi tarnyba.
Primenama, kad šių metų liepą Azartinių lošimų įstatyme įsigaliojo griežtesni reikalavimai lošimų reklamai. Išorinė lošimų organizatorių reklama yra draudžiama. Leidžiama skelbti tik pavadinimą ar prekės ženklą ant lošimų organizatoriaus buveinės ar pastato, kuriame organizuojami lošimai.
