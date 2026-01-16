Teismai: 90 tūkst. eurų bauda „Perlas Energijai“ teisėta, bet yra ir gera žinia

Be to, „Perlas Energija“ galutinai išvengė prievolės grąžinti valstybei jos išmokėtas 4,2 mln. eurų kompensacijas buvusiems įmonės klientams. Tačiau teismuose dar nebaigtas ginčas dėl jai skirtos 0,9 mln. eurų baudos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sausio 14 dieną atmetė „Perlas Energijos“ skundą ir paliko nepakeistą
Regionų administracinio teismo 2024 metų balandžio 10 dienos sprendimą, kuriuo pripažinta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) 2022 metų spalį teisėtai skyrė įmonei baudą.
„Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas susijęs su itin dideliu vartotojų skaičiumi ir ypatingos svarbos paslauga, o pranešimas dėl savo turinio galėjo daryti reikšmingą įtaką vartotojų sprendimams, 90 tūkst. eurų bauda, neperžengianti įstatyme nustatytų ribų ir papildomai sumažinta atsižvelgus į lengvinančias aplinkybes bei trukmę, nelaikytina akivaizdžiai neproporcinga“, – paskelbė trijų teisėjų kolegija.
„Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad bauda parinkta ne formaliai, o individualizuojant atsakomybę pagal teisės aktų kriterijus“, – pridūrė LVAT.
Tas pats teismas dar 2023 metų sausį nutarė, kad įmonė privalo sumokėti VVTAT skirtą baudą dar iki teismui nusprendžiant dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo.
„Perlas Energijos“ vadovas Vilius Juraitis tuomet BNS teigė, jog bendrovė jau yra sumokėjusi 90 tūkst. eurų baudą.
„Perlas Energija“ teismo prašė panaikinti baudą motyvuojant tuo, kad ji yra didelė ir jos išieškojimas neigiamai paveiks įmonės apyvartines lėšas, atsiskaitymus su darbuotojais bei kompensacijas vartotojams, o nutarimas ją skirti yra nepagrįstas ir neteisėtas.
2022 metų spalį atlikusi tyrimą VVTAT nusprendė, kad „Perlas Energija“ pateikė neteisingą informaciją apie siūlomas fiksuotas elektros kainas ir klaidino vartotojus, kurie tikėjosi gauti sutartą fiksuotą kainą visą sutartyje numatytą laiką, todėl skyrė jai 90 tūkst. eurų baudą.
Savo ruožtu, „Perlas Energija“ aiškino, jog klientų sąmoningai neklaidino, o situaciją lėmė nekontroliuojama padėtis energetikos rinkoje. Esą siūlydama fiksuotas kainas bendrovė buvo tikra, kad jas galės užtikrinti ir ateityje.
„Perlas Energija“ galutinai laimėjo ginčą dėl 4,2 mln. eurų
„Perlas Energijos“ vadovas V. Juraitis BNS penktadienį pranešė, kad įmonė pernai galutinai laimėjo ginčą su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT) dėl valstybei negrąžintų daugiau nei 4,2 mln. eurų (su PVM) už Vyriausybės išmokėtas kompensacijas buvusiems įmonės klientams.
Apeliacinis teismas pernai balandį priėmė VERT nepalankų sprendimą dėl šių lėšų išieškojimo iš „Perlas Energijos“.
„Įvertinus tai, kad sprendimo dėl veiklos stabdymo priėmimo metu galioję įstatymai nenumatė garantinio tiekimo dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams bei nepriklausomų tiekėjų pareigos grąžinti tokį dalinį kompensavimą, atsakomybė (...) atsakovei („Perlas Energijai“ – BNS) už teisėtus veiksmus – veiklos nutraukimą – negali būti taikoma“, – rašoma jau įsigaliojusioje teismo nutartyje.
„Be to, įvertinus tai, kad išlaidas kompensacijų mokėjimui iki 2022 metų gruodžio 31 dienos lėmė valstybės priimtas sprendimas dėl kompensacijų vartotojams mokėjimo po to, kai atsakovė pranešė apie stabdomą veiklą, kilusios pasekmės negali būti perkeliamos atsakovei“, – pridūrė teismas.
BNS 2023 metų rugpjūtį rašė, kad „Perlas Energijai“ valstybei laiku nesumokėjus daugiau nei 4,2 mln. eurų ir teismui atmetus jos skundą dėl rinkos reguliuotojo nurodymo sumokėti tokią sumą, VERT žadėjo pinigus bandyti atgauti per teismą.
2023 metų birželį atlikusi patikrinimą VERT įpareigojo „Perlas Energiją“ per mėnesį į valstybės biudžetą grąžinti daugiau nei 4,2 mln. eurų. Tokia suma paskaičiuota už laikotarpį nuo 2022-ųjų rugsėjo iki metų pabaigos, kai buvę bendrovės klientai gavo kompensacijas iš valstybės biudžeto.
2022 metų gruodį Seimo priimtos Energetikos įstatymo pataisos numatė, jog jei dėl tiekėjo kaltės į garantinį tiekimą patekusiems jo klientams yra mokamos valstybės kompensacijos, rinkos reguliuotojas privalo pareikalauti įmonės padengti valstybės išlaidas bei sumokėti palūkanas. Įmonei to nepadarius reguliuotojas gali kreiptis į teismą.
Kaip penktadienį BNS sakė V. Juraitis, teismuose nebaigtas nagrinėti dar vienas įmonės skundas dėl VERT 2023 metų lapkritį skirtos 932 tūkst. eurų baudos įmonei už netinkamai nutrauktas sutartis su vartotojais.
VERT atstovė Gabrielė Vasiliauskaitė BNS pranešė, jog pirmos instancijos teismas nutarė, kad sankcija paskirta pagrįstai, tačiau įmonė nutartį apskundė LVAT, jo sprendimo kol kas nėra. Teismo posėdis dar nepaskirtas, rodo „Liteko“ sistema.
Anksčiau V. Juraitis BNS teigė, jog pasibaigus su bendrove susijusiems teisiniams procesams ji bus likviduota. Tai jis patvirtino ir penktadienį.
Anksčiau vieną mažiausių tarifų siūliusi „Perlas Energija“ 2022 metų rugpjūčio pradžioje pranešė vienašališkai keičianti beveik visų 180 tūkst. klientų sutartis – pasirinkę fiksuotas kainas buvo perkelti į kintamos kainos planą, kurio tarifai priklauso nuo kainos biržoje. Augant elektros kainoms, jos pati negaminanti įmonė tapo nepajėgi vykdyti įsipareigojimų.
2023-2024 metais įmonė negavo jokių pajamų, jos nuostoliai siekė atitinkamai 691 tūkst. ir 453 tūkst. eurų, o jos turtas vertinamas 2,9 mln. eurų, rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.
