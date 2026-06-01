Teismas: tarnyba turės aiškintis „Lidl“ ir „Maximos“ reklamą

Regionų administracinis teismas išnagrinėjo „Maximos“ prekybos tinklo valdytojos „Maxima LT“ skundą dėl tarnybos sprendimo ir birželio 1 dieną nutarė, kad VVTAT nepakankamai motyvuotai ir pernelyg formaliai atsisakė pradėti tyrimą dėl „Lidl“ reklamos šūkio „Akivaizdu, kad pirkau pigiau!“.
Jo teigimu, tarnyba privalės įvertinti „Maximos“ duomenis bei išsamiai ir motyvuotai išsiaiškinti, ar „Lidl“ nepažeidė reklamos įstatymo.
„Pripažindama, jog reklama galėjo sudaryti įspūdį, kad lyginamos pigiausios abiejų prekybos tinklų prekės, nors realiai taip nebuvo, (VVTAT – BNS) nepaaiškino, kodėl toks galimas vartotojų klaidinimas neturėtų būti laikomas reikšmingu, neįvertino reklamos masto, jos poveikio vartotojams, kampanijos trukmės bei kitų reikšmingų aplinkybių“, – pirmadienį pranešė teismas.
„Maxima LT“ teismui nurodė, jog konkurentės šūkis sudaro vartotojams klaidingą įspūdį, jog apsipirkti „Lidl“ yra pigiau nei „Maximoje“.
Prekybos tinklas aiškino, kad „Lidl“ pigiausias privataus ženklo prekes lygino su „Maximos“ ženklo „Well done“ produkcija, kuri nėra pigiausia „Maximos“ asortimente.
Anot teismo, nors VVTAT ir nustatė, kad reklama turėjo „tam tikrų trūkumų“ ir iš tikrųjų galėjo klaidinti, tyrimo nepradėjo – tik nurodė, kad pažeidimas mažareikšmis, nes reklamoje nebuvo privaloma lyginti pigiausių prekių, o svarbiausia buvo laikytis objektyvumo.
„Teismo įsitikinimu, vien deklaratyvus teiginys, kad lyginant kainas nėra būtina lyginti pigiausias prekes, nėra pakankamas pagrindas atsisakyti pradėti tyrimą“, – pabrėžė teismas.
„Lidl“ pernai liepą pradėtoje reklamos kampanijoje tiesiogiai lygino „Pilos“ ženklo aliejaus, varškės, ryžių ir kitų produktų kainas su „Well Done“ prekių kainomis.
Kaip rašė BNS, „Maxima“ ir „Lidl“ dėl šios reklamos kampanijos ginčijasi ne pirmą kartą – pernai ginčą sprendė kitas teismas.
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