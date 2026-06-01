„Telia Lietuvos“ vadovė: mažinant darbuotojų auginti pajamas padeda dirbtinis intelektas

„Mažėja mūsų darbuotojų skaičius, bet tas darbuotojų mažėjimas neišsiverčia į mažėjančias pajamas. Kaip tik priešingai – pajamos auga. (...) Dirbtinis intelektas yra gyvybiškai svarbus tokioms įmonėms kaip mes, kurios turi istoriškai sukaupto daug technologinio paveldo ir daug kompleksikos. Būtent dirbtinis intelektas mums padeda tą efektyvumą įgyvendinti ir siekti geresnio kaštų valdymo“, – pirmadienį nuotoliniame susitikime su investuotojais sakė G. Kaminskaitė-Salters.
Įmonės vadovė pabrėžė, kad kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti DI.
„Yra sričių, kur mes galime visiškai atsisakyti žmogaus įsikišimo ir atiduoti tai dirbtiniam intelektui. Aišku, tas reikalauja labai atsakingo požiūrio – prie kokių duomenų mes jį prileidžiame, prie kokių neprileidžiame“, – kalbėjo ji.
„Telia Lietuvos“ prezentacijoje nurodoma, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo 94 iki 1687.
Šių metų sausį „Telia Lietuva“ paskelbė, kad pertvarko Skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinį ir atleidžia dar 59 darbuotojus. Dabar joje dirba 1619 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.
Įmonės pajamos pernai augo 3,3 proc. iki 507,3 mln. eurų, grynasis pelnas – 26 proc. iki 90,4 mln. eurų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 11,2 proc. iki 196,7 mln. eurų.
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