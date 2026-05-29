„Teltonikai“ būtina pastotė bus prijungta anksčiau nei planuota, visas gamyklų parkas – 2029 metais

„Teltonikos“ savininkas Arvydas Paukštys sako, jog tikintis būtiną elektros galią gauti dar šiemet jau užsakoma nauja būsimos puslaidininkių gamyklos įranga, o visas technologijų parkas turėtų veikti 2029 metais.
„Anksčiau planavome, kad elektros prijungimas ir visi darbai bus padaryti iki 2027 metų rugpjūčio mėnesio – jau pagal pagerintą ir adaptuotą planą, tačiau šiandien matome, kad nepaisant ekstremalios žiemos, kuri irgi trukdė darbus, ir visų kitų trikdžių, darbai bus padaryti žymiai anksčiau negu planuota“, – darbų pristatymo renginyje penktadienį žurnalistams Liepkalnyje sakė Žygimantas Vaičiūnas.
„Turime pažadą, kad iki metų pabaigos pavyks užbaigti visus darbus ir jau klientui pateikti elektros energiją“, – pridūrė jis.
Ž. Vaičiūno teigimu, paankstinti darbus leido jų skaidymas etapais, institucijų ir verslo bendradarbiavimas: „Pirma dalis – pats projekto derinimas daromas etapais, tai sutaupė pakankamai daug biurokratinio laiko.“
„Antras aspektas buvo inovatyvūs procedūriniai dalykai – kaip ir buvo minėta, gamykliniai vadinamieji testai buvo daromi netgi ne čia, vietoje, bet pačioje įrangos gamykloje. Tai buvo antroji grandis, kur buvo pakankamai daug sutaupoma laiko. O pagrindinis strateginis resursas buvo žinojimas, kad tokį projektą reikia įgyvendinti. Ne tik visi rangovai, institucijos, bet ir visi projekto vykdytojai, projekto vadovai dirbo susitelkę“, – kalbėjo ministras.
Jis taip pat pabrėžė, kad sutrumpinti terminus leido ir elektros kabelio tiesimas šalia kelio.
„Yra kabelio patiesimas pro kelią, šaligatvį – 800 metrų trasa. Tai iš esmės tikrai pakankamai unikalus sprendimas, nes leido sutaupyti tai, kad nereikėjo ardyti anksčiau sutvarkytų gerbūvio darbų", – aiškino ministras.
„Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius pabrėžė, kad jau įgyvendinta 75 proc. projekto – atlikta didelė dalis kabelių įrengimo darbų: įrengta apie 6,7 km ilgio naujos dvigrandės 110 kilovatų (kV) linijos, demontuotos senos ir įrengtos naujos atramos.
„Litgrid“ vadovas pabrėžė, kad terminą pavyko paankstinti ir dėl rangovės bendrovės „Kauno tiltai“ lankstumo, pagreitintų biurokratinių procedūrų.
„Biurokratija suvalgo daug laiko, bet radom daug būdų kartu dirbdami, kaip galima pagreitinti biurokratinius procesus. Rangos sutartys greit pasirašytos ir dinaminė pirkimų sistema, ir tie sprendimai, kad nereikia ardyti gerbūvio, ir rangovų lankstumas – visa tai davė didžiulį efektą. Netgi tame optimistiniame plane sugebame sutaupyti daugiau nei aštuonis mėnesius“, – Liepkalnyje sakė A. Šemeškevičius.
„Tikimės, kad šitas paskutinis ir sunkiausias etapas bus irgi įveiktas sėkmingai. Pirmo kabelio pratraukimas gana unikalia technologija. Tuos kabelius irgi reikia saugoti pratempinėjant, tai labai trapus, atsakingas darbas, bet kaip matom, viskas veikia sklandžiai. Klientui iki metų galo tikimės prijungti elektrą“, – pridūrė jis.
Ž. Vaičiūnas pabrėžė, kad tokie projektai didina Lietuvos atsinaujinančios energetikos pajėgumus.
„Tokie klientai („Teltonika“ – BNS) mums irgi labai svarbūs – tai yra 58 megavatai. Tai yra svarbu tiek Lietuvai, tiek Europai. Na, o Lietuvos energetikai, aišku, svarbu, nes tai padeda atsinaujinančios energetikos didinimui“, – sakė jis.
A. Paukštys: visas technologijų parkas turėtų veikti 2029 metais
„Teltonikos“ savininkas Arvydas Paukštys, 2024 metų lapkritį pareiškęs stabdantis gamyklų parko Liepkalnyje statybas dėl biurokratinių kliūčių negaunant būtinos elektros galios ir Vyriausybei bei energetikos įmonėms ėmus skubiai šalinti visas kliūtis, penktadienį sakė, kad rangos darbų greitis jį nustebino.
„Man belieka tik padėkoti energetikos ministrui Vaičiūnui (Žygimantui Vaičiūnui – BNS), „Litgrid“ vadovui, ESO ir „Kauno tiltams“ už tą greitį, kuris tikrai nustebino. Mes, aišku, drąsiai pradėjom statybas matydami, kad darbai vyksta sparčiai, bet dabar kabelis jau praktiškai paskutinėje fazėje ir tikimės gauti elektrą šiais metais“, – renginyje sakė A. Paukštys.
Pasak jo, įmonė jau užsako naują būsimos puslaidininkių gamyklos įrangą tikėdamasi, kad elektra bus patiekta dar šiemet.
„Mes jau planuojame tolimesnę plėtrą, savo įrangos užsakymus ir planuojame toliau didinti gamybos apimtis žinodami, kad elektra jau neužilgo bus pilna apimtimi. Mūsų statybos vyksta tokiu pačiu sparčiu tempu, kaip ir šalia visas elektros tiekimas. (...) Tikimės, kad mūsų planai bus irgi visa apimtimi įgyvendinti“, – sakė verslininkas.
A. Paukščio teigimu, „Teltonikos“ parko gamyklose įrengta 40 proc. įrangos, o visas technologijų parkas turėtų veikti 2029 metais.
„Sklypo pakeitimo procedūros pačioje paskutinėje fazėje, tai ir šitame didžiajame sklype irgi prasidės statybos. Viskas vyksta taip pat greitai, kaip ir planavome – iki 2029 metų norime šitą parką įveiklinti pilna apimtimi“, – aiškino A. Paukštys.
2024 metų pabaigoje A. Paukštys kaip vieną pagrindinių kliūčių projektui minėjo ne tik elektros galią, bet ir institucijų negebėjimą pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę.
Vyriausybė šių metų vasarį pritarė beveik 15 hektarų ploto sklypo paskirties keitimui iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo.
Įgyvendinus pastotės projektą bus pastatyta nauja 110 kV skirstykla su penkiais jungtuvais, įrengti du nauji 63 megavoltamperių (MVA) galios transformatoriai ir užtikrinta iki 58 (megavatų) MW pagal prisijungimo sąlygas pageidauta galia, teigiama pranešime.
Taip pat bus nutiestos dvi naujos 7,5 kilometro ilgio 110 kV elektros kabelių linijos, iš kurių daugiau kaip 2 km įrengta uždaru būdu, taip siekiant minimalaus poveikio miesto infrastruktūrai. Naujai tiesiamos kabelių linijos prijungtos nuo 110 kV oro linijos Vilnius–Vilnia. Bendrai bus įrengta 45 kilometrai kabelio.
Kuprioniškių transformatorių pastotėje įrengti du vieni galingiausių Lietuvoje veikiančių ESO eksploatuojamų transformatorių: kiekvieno galia siekia po 63 MVA.
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