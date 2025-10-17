Tylus vakaras, garsi žinia: „Demus“ ir galerijos „Vartai“ aukcione – beveik 190 000 Eur solidarumo

Vakarą vedė žinomas žurnalistas ir visuomenininkas, vienas iš organizacijos „Stiprūs kartu“ iniciatorių Edmundas Jakilaitis, pabrėžęs, kad kultūra padeda įvardyti skausmą ir įkvėpti viltį.
Šis vakaras gimė iš paprastos, bet galingos idėjos: menas gali būti tiltu, jungiančiu jautrias temas ir realias galimybes padėti. Uždaras formatas leido dėmesį sutelkti ten, kur jis prasmingiausias – į kūrėjų balsus ir Ukrainos vaikų poreikius šiandien.
„Menas ne vien puošia sienas – jis suvienija žmones, kai tai reikalingiausia. Šis aukcionas yra mūsų būdas pasakyti, kad kultūra turi galią keisti realybę – čia ir dabar. Menininkams reikia scenos, o bendruomenei – prasmingo veiksmo. Džiaugiamės matydami, kaip geranoriškumas virsta konkrečiais darbais Ukrainai“, – sakė „Demus“ įkūrėjas Mindaugas Vanagas, akcentuodamas, kad aukcionas yra ir meno edukacijos priemonė bendruomenei.
Rezultatas – 143 proc. pakelta katalogo kaina
Vakaro metu pristatyti 29 skirtingi kūriniai: nuo tapybos ir fotografijos iki dizaino bei tarpdisciplininių objektų. Tarp menininkų – tokie Lietuvoje ir visame pasaulyje žinomi vardai, kaip Deimantas Narkevičius, Vita Zaman, Ray Bartkus, Donata Minderytė, Algimantas Kezys, Monika Radžiūnaitė, Linas Jusionis, Robertas Narkus, Julijonas Urbonas, Indrė Šerpytytė, Neringa Vasiliauskaitė ir kiti; taip pat kūrėjai iš Ukrainos ir Lenkijos – Anton Pedos bei Oskar Zieta.
Dalis menininkų darbus aukcionui teikė jau nebe pirmą kartą, o jo selekcijos kokybę patvirtino Lietuvos dailės muziejaus, Mo muziejaus, Lewben Art Foundation atstovų dalyvavimas.
Brangiausiai parduoti buvo parduoti Indrės Šerpytytės („Fata Morgana“, 2019 m.; iš serijos „From.Between.To“; medvilnė ant medinio porėmio; 103x103 cm; 17 700 Eur), Ray Bartkaus („SuperCash“, 2024 m.; muziejinis pigmentinis atspaudas ant popieriaus; 123x123 cm; 10 000 Eur), Neringos Vasiliauskaitės („Changing States (1)“, 2023 m.; balzos mediena, silikonas, margintas audinys, paminkštinimas; 170x105x12 cm; 9 400 Eur), Roberto Narkaus („Gut Feeling“, 2022; neonai, aliuminis; 85x85x9 cm; 9 100 Eur) kūriniai.
Daugiausiai pakilo Liucijos Pačkauskaitės („Serbentas“, 2025 m.; aliejus ant drobės; 50x50 cm; 700 proc.), Algimanto Kezio („Bridge, Pinellas Bayway, Florida“, 1967 m.; fotografija, skaitmeninė spauda ant popieriaus; 59,5x56x5 cm; 400 proc.), Vytenio Jankūno („The End of Fancy Shopping – Empty Shelves at the Celine Store, NY“, 2025 m.; giclée spauda ant Hahnemühle Albrect Dürer popieriaus; 51x80,5 cm; 377 proc.), Manto Platūkio („Medikas“, 2022 m.; aliejus ant drobės; 61x75 cm; 312 proc.) darbų kaina.
Vidutiniškai, visi darbai pabrango po 143 proc. arba 2 411 Eur.
„Man visada buvo svarbu, kad menas žmogui taptų poreikiu – ne sienos užpildu ar puošybos elementu, o tuo, su kuo jau yra gyvenama ir kam kuriami namai ar erdvės. Aukcionai parodė, kad menas gali turėti labai aiškų poveikį – pirmiausia tai galimybė galerijai ir jos menininkams reikšmingai prisidėti prie Ukrainos žmonių kovos prieš agresorę. Kita vertus, kruopščiai atrinkti kūriniai ne vieną aukciono dalyvį atveda į gilesnį, prasmingesnį meno suvokimą“, – kalbėjo galerijos „Vartai“ vadovė Laura Rutkutė.
Jai antrina ir menininkas Linas Jusionis, tituluojamas vienu ryškiausių Lietuvos abstrakčiojo minimalistinio meno kūrėjų, o meno kritikų vadinamas plokštumų architektu.
„Besitęsiantis karas po truputį stumiasi į šalį ir tampa tragišku procesu mūsų kasdienybės fone. Parama institucionalizuojama ir – nors tai yra gerai, – svarbu Išlaikyti pilietinį susitelkimą, gimusį pirmosiomis karo dienomis. Džiaugiuosi dalyvaudamas aukcione ir taip prisidėdamas prie ukrainiečių kovos už laisvę: tai man leidžia morališkai pasijusti kiek geriau – kad nesu įsitraukęs labiau ir gyvenu savo kasdienį kūrybinį gyvenimą. Tai ir būdas menui atrasti naujas auditorijas, o joms – susipažinti su naujais kūrėjais“, – sakė L. Jusionis, šiemet ir pernai aukcionui pateikęs po du įspūdingus tapybos darbus.
Pusė surinktos sumos, 94 300 Eur bus skirta organizacijai „Stiprūs kartu“. Likusi dalis – menininkų honorarams ir autoriniams atlyginimams.
Aukciono kulminacija tapo Edmundo Jakilaičio atvežta vienintelė Nemuno vagoje, greta Liškiavos piliakalnio rasto X a. kalavijo kopija, pagaminta ginklakalio Adomo Sviklo, kartu su juvelyru Evaldu Babensku ir odininku Vykintu Motuza, kuriems ypač tiksliai ginklą atkurti padėjo istorikas, kalavijų gamybos technologijų tyrėjas Andrius Janonis. Šis įspūdingas eksponatas galiausiai buvo parduotas už ne mažiau įspūdingą 20 300 Eur sumą.
Pernykštis aukcionas – taip pat gausus
Prieš metus „Demus“ surengtame aukcione buvo surinkta 134 300 Eur suma, pristatyta 30 kūrinių, dalyvavo 24 autoriai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos. Tarp žinomiausių – Antanas Sutkus, Ignas Krunglevičius, Dominykas Sidorovas ir Jānis Avotiņš – vienas žymiausių latvių menininkų pasaulyje, garsėjantis efemeriškais, minimalistiniais tapybos darbais, kurie perteikia atminties, praradimo ir nostalgijos pojūčius.
Jo darbas „Šokėja“ (2024; aliejus, drobė; 126x97 cm) buvo parduotas už didžiausią – net 13 000 Eur sumą.
Papildomu akcentu tapo E. Jakilaičio pasiūlytas darbas „Javelin“, atkeliavęs iš Ukrainos ir parduotas už 5 000 Eur.
Nors šiemet surinkta suma – net 40 proc. didesnė, šis palyginimas svarbus ne dėl rekordo, o dėl tęstinumo: siekiama, kad kiekvienas aukcionas virstų brandžios ir glaudžios bendruomenės kovos už laisvę manifestu, o ne vienkartiniu blyksniu.
Pernykščiame aukcione už meno kūrinius gautos lėšos jau „tapo kūnu“: daugiau nei keturiems šimtams vaikų jos suteikė šypsenų, šviesos, vilties ir saugumo. Kintuose, Svencelėje, Kaltanėnuose ir Anykščiuose įvyko 7 vasaros stovyklos, o jose dalyvavo 440 vaikų iš Ukrainos, kurių tėvai žuvo, dingo be žinios arba tebėra nelaisvėje. Jų vasaros tapo kitokios po ilgo laiko: vietoj karo garsų jie girdėjo juoką, vietoj baimės patyrė draugystę, vietoj netekties – bendrystę.
„Kartais užtenka susitikti ir padaryti tai, kas įmanoma. Ir ankstesnių, ir šio vakaro rezultatas – būtent tokia paprasta, bet didelė pergalė“, – akcentavo Edmundas Jakilaitis.
