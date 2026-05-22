Už Clinto Eastwoodo vardo naudojimą lietuvių įmonei skaudus kirtis: teks pakloti 0,2 mln. eurų

Klaipėdos apygardos teismas nustatė, jog „Mediatonas“ reklamose sudarė nepagrįstą įspūdį, kad C. Eastwoodas remia bei pats vartoja kanabidiolio (CBD) produktus.
„Pasaulyje žinomo asmens vardo, reputacijos ir atvaizdo naudojimas reklamos tikslais turi savarankišką ekonominę vertę rinkoje ir įprastai yra atlyginamas. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju žala kilo būtent dėl neteisėto komercinio Clinto Eastwoodo įvaizdžio panaudojimo reklamoje be jo sutikimo ir be atlygio už tokį naudojimą“, – penktadienį pranešė teismas.
„Bendrovė pažeidė Civilinio kodekso ir Reklamos įstatymo nuostatas, nes reklamoje be ieškovo sutikimo naudojo jo vardą, atvaizdą ir jam priskyrė teiginius, kurių jis niekada nėra išsakęs“, – pabrėžė jis.
Tai buvo jau trečias kartas, kada Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo šią bylą – Apeliacinis teismas prieš tai dukart buvo grąžinęs ją nagrinėti iš naujo nusprendus, kad bylos esmė nebuvo atskleista tinkamai.
Apygardos teismas turėjo iš naujo įvertinti, ar aktorius įrodė Lietuvos bendrovės neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę.
Kaip rašė BNS, ankstesniu sprendimu pernai gruodį Klaipėdos apygardos teismas taip pat iš dalies tenkino JAV aktoriaus ieškinį, tačiau iš „Mediatono“ ir buvusio jo vadovo Giedriaus Bučinsko priteisė daugiau – 0,25 mln. eurų su 5 proc. metinėmis palūkanomis nuo bylos iškėlimo teisme (2024 metų birželį) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Pasak teismo, naujas žalos dydis nustatytas atsižvelgus į „reklamos mastą, prieinamumą interneto vartotojams bei ieškovo žinomumą“ ir tai, jog C. Easwoodas įrodė, kad turtinė žala buvo padaryta.
„Žala kilo būtent dėl neteisėto komercinio Clinto Eastwoodo įvaizdžio panaudojimo reklamoje be jo sutikimo ir be atlygio už tokį naudojimą“, – nurodė teismas.
Aktoriui ir jo kompanijai JAV teismas iš Lietuvos bendrovės anksčiau priteisė 5,27 mln. eurų žalos atlyginimo, o kadangi ji buvo likviduota, ieškovai – C. Eastwoodas ir jo atvaizdų ir įvaizdžio teises valdanti bendrovė „Garrapata LLC“ – prašė priteisti tokią žalą iš jos vadovo G. Bučinsko, kuris žinojo apie teismo procesą JAV, siekė išvengti milijoninės sumos išieškojimo iš jo įmonės, dėl to nusprendė ją likviduoti.
Klaipėdos teismo vertinimu, būtent žinojimas apie teismo procesą JAV lėmė G. Bučinsko sprendimą likviduoti sėkmingą ir didelį pelną generavusį „Mediatoną“.
JAV apygardos Kalifornijos valstijos centrinės apylinkės (Los Andželo federalinis) teismas 2021 metų spalį nutarė, kad „Mediatonas“ privalo sumokėti C. Eastwoodui bei „Garrapatai“ 6,1 mln. JAV dolerių (5,26 mln. eurų).
„Mediatono“ likvidavimo procesas prasidėjo 2021-ųjų kovą. „Garrapata“ teigė, jog Lietuvos įmonei apie pretenzijas dėl C. Eastwoodo atvaizdo naudojimo pateikė tų pačių metų vasarį.
2017 metų kovą įsteigtas „Mediatonas“ buvo registruotas Tauragės rajone, Dauglaukio kaime, ir užsiėmė interneto svetainių kūrimu. 2020 metų pabaigoje ir ankstesniais metais „Mediatonas“ neturėjo jokio ilgalaikio turto.
C. Eastwoodas 2021 metais JAV teismui pateikė du ieškinius prieš tris kanapių produktų gamintojus ir reklamuotojus, kurių produktai buvo minimi viename straipsnyje internete – pasak jo, kino grandas remia kanapių produktų vartojimą. Skundas taip pat buvo pateiktas prieš 10 internetinės prekybos įmonių, kurias C. Eastwoodas kaltino manipuliavus internetinių paieškų rezultatais, naudojantis jo vardu.
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