Užimtumo tarnyba: „Telia Lietuva“ atleidžia 59 darbuotojus

Apie tai praėjusią savaitę pranešė ir pati įmonė teigusi, kad darbuotojai atleidžiami pertvarkant Skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinį.
Užimtumo tarnyba BNS pranešė, kad darbuotojai bus atleisti vasario-balandžio mėnesiais.
Daugiausiai darbo neteks sistemų analitikai (8), duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai (7), vadybos ir organizavimo analitikai (6), telekomunikacijų inžinieriai (6), informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai (6), duomenų bazių ir tinklų specialistai (6).
Šiuo metu „Telia Lietuvoje“ dirba virš 1,6 tūkst. žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.
Kaip rašė BNS, pernai lapkritį „Telia Lietuva“ sujungė technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padalinius.
2024 metais „Telia Lietuva“ atleido 102 darbuotojus, nors anksčiau tais pačiais metais planavo atleisti apie 200 darbuotojų.
