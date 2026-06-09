Vaičiūnas dėl APVA sistemos trikdžių: visiškai nepriimtina situacija

Anot ministro, paramą administravusi Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) turėjo tikėtis didelio srauto. Todėl jis žada ieškoti kitos institucijos, jei paaiškėtų, kad APVA yra nepajėgi priimti tokio srauto.
„Tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti. APVA iš anksto žinojo, kokio aktyvumo galima tikėtis, todėl toks nepasiruošimas ir techniniai trikdžiai nėra pateisinami“, – pranešime sakė Ž. Vaičiūnas.
„Man yra visiškai nepriimtina situacija, kai gyventojai, norėdami pasinaudoti valstybės parama saulės elektrinėms, valandų valandas susiduria su APVA stringančiomis sistemomis ir negali pateikti paraiškų“, – pridūrė ministras.
Tai yra vienas populiariausių gyventojų kvietimų, todėl argumentų dėl netikėtai didelio srauto šiuo atveju tiesiog negali būti.
Ž. Vaičiūnas tikisi, kad tokios situacijos ateityje nepasikartos: „Iš APVA tikiuosi aiškių atsakymų, kodėl taip nutiko, ir konkrečių sprendimų, kaip bus užtikrinta, kad tokia situacija daugiau nepasikartotų.“
Ministras žada ieškoti kitos institucijos, kuri administruotų paraiškas, jei paaiškėtų, kad APVA yra nepajėgi priimti tokio didelio srauto.
„Jei matysiu, kad agentūra nepajėgi tinkamai administruoti tokio masto kvietimų, ateityje ieškosiu kitų sprendimų bei agentūrų, kurios gebėtų užtikrinti sklandų gyventojų paraiškų administravimą“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, APVA sistemos strigo antradienį ryte neatlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema, anot agentūros, veikė sklandžiai – iki 14 val. buvo pateikta apie 9,2 tūkst. paraiškų už 11 mln. eurų.
Paraiškas 13 mln. eurų kvietimui galima teikti antradienį nuo 8 valandos ryto.
Parama už iki 7 kilovatų (kW) galios saulės elektrinę sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus, – 221 eurą. Ji skiriama nuo 2022 metų vasario 1 dienos įrengtoms saulės elektrinėms.
Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
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