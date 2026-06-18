Viceministras apie tyrimą dėl traukinių avarijų: liko pati svarbiausia dalis

„Išvados jau parengtos, projektas yra sudėliotas, liko galutinė, pati svarbiausia dalis – turėtume gauti ir Europos geležinkelių audito išvadą, kurią pažadėjo atsiųsti per birželį. Kiek turiu informacijos, jie tai žada daryti birželio 21 ar 22 dieną“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė viceministras.
Gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys į Palemoną vykę skaldą gabenę vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas.
Kitas incidentas tą patį savaitgalį įvyko Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
Po šių incidentų ministerijai pavaldi „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) inicijavo komisiją, kuri tyrė avarijų priežastis. Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
Anot viceministro, visos tyrimo išvados galėtų būti paviešintos dar birželį.
„Kai turėsime visą kompleksinį vaizdą, tikrai pristatysime visuomenei – prognozuoju, kad tai galėtų atsitikti iš karto po Joninių“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, Kauno apygardos prokuratūra, reaguodama į per vieną savaitgalį įvykusias traukinių avarijas, taip pat pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus.
Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimus, veiksmų ėmėsi ir Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
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