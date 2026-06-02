VMI: investicinę sąskaitą deklaravo daugiau nei 26 tūkst. gyventojų

„Matome, kad gyventojai aktyviai naudojosi nauja galimybe deklaruoti investicinę sąskaitą“, – pranešime teigė VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
Kaip rašė BNS, investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą.
Nuo praėjusių metų pradėjusią veikti investicinę sąskaitą šiemet gyventojams reikėjo deklaruoti pirmą kartą.
Deklaruoti investicinę sąskaitą šiemet buvo galima iki birželio, o ne iki gegužės pradžios, nes VMI ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. M. Endrijaitis anksčiau yra teigęs, kad šios funkcijos diegimas užtruko ilgiau nei planuota.
Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išsiimama daugiau lėšų nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
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