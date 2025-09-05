Vyriausybė: antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursas laikinai stabdomas

Tokį sprendimą Vyriausybė priėmė penktadienį nuotoliniame posėdyje.
Pasiūlymų pateikimas pratęstas iki spalio 7 dienos (imtinai). Dabar numatyta jų pateikimo data – rugsėjo 8-oji.
„Tikslas yra nedelsiant laikinai sustabdyti jūrinio vėjo konkurso procedūras ir jas atnaujinti spalio 6-ąją, o pasiūlymų teikimas būtų tęsiamas iki spalio 7-osios imtinai“, – posėdyje teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas .
Konkurso laimėtoją, kaip ir anksčiau, tikimasi paskelbti ir sutartį su vystytoju pasirašyti iki šių metų pabaigos, kai baigiasi Europos Komisijos patvirtinta valstybės pagalbos schema.
Sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyksta vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.
Energetikos viceministro Airido Daukšo teigimu, norima, jog konkursas būtų sėkmingas ir vyktų kuo labiau konkurencinėmis sąlygomis, kad jame būtų kuo daugiau dalyvių.
„Bendraujant su investuotojais tikrai ne kartą girdėjome, kad yra tam tikrų priežasčių, kurios lemia, kad per šiuo metu nustatytą terminą – iki rugsėjo 8 dienos gali būti sudėtinga pateikti konkurso dokumentus bei pasiūlymą dėl dalyvavimo konkurse dėl būtent vasaros laikotarpio, dėl šalyje vykusių politinių procesų“, – penktadienį žurnalistams sakė A. Daukšas.
„Įmonės indikavo, kad priimti korporatyvinius sprendimus vasaros metu yra kur kas sudėtingiau nei žiemą, pavasarį ar kitu metų laiku. Tai jeigu konkursas būtų paskelbtas kitu metų laiku, ne vasarą, suplanuotais terminais, kaip buvo nurodyta iš pradžių, manome, kad konkurso dalyviams tas terminas būtų buvęs pakankamas“, – aiškino ministerijos atstovas.
Anot jo, ministerijos vadovai bendravo su ne vienu potencialiu investuotoju: „Šiai dienai vis dar jaučiam kelių potencialių investuotojų susidomėjimą šiuo projektu, kurie tikimės, galėtų būti jau tikraisiais konkurso dalyviais.“
„Tikimės, kad spėsime konkursą užbaigti iki šių metų pabaigos ir išrinkti laimėtoją, nes, kaip minėjau, tai yra svarbu padaryti dėl su Europos Komisija suderintos valstybės pagalbos schemos, kuri galioja tik iki šių metų pabaigos“, – pridūrė A. Daukšas.
Pasak ministerijos, sprendimui įtakos turėjo ir tai, kad situacija pasaulinėse jūrinės energetikos sektoriaus rinkose nėra palanki – neįvykę, atšaukiami konkursai, kitos valstybės taip pat siekia vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką jūroje.
Ž. Vaičiūnas rugpjūtį sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai. Vis dėlto ministras negalėjo atsakyti, ar iki rugsėjo 8 dienos bus sulaukta bent dviejų paraiškų – tiek reikia, kad konkursas įvyktų.
Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.
„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas rugpjūčio viduryje sakė, kad sprendimas dėl dalyvavimo aukcione dar nepriimtas. Tačiau, BNS šaltinių teigimu, grupė jame ketino dalyvauti viena, be strateginio partnerio. Vis dėlto neatmesta, kad partneris galėtų prisijungti ir vėliau, jei „Ignitis grupė“ laimėtų aukcioną.
Konkurso dalyviai galės pretenduoti į 15 metų trukmės valstybės skatinimą. Jį laimėtų didžiausią vystymo mokestį pasiūlęs arba iš valstybės mažiausios metinės elektros gamybos skatinimo apimties paprašęs dalyvis.
Konkurso dalyvių nuosavas kapitalas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. sumos, reikalingos parko elektrinių įrengimui ir prijungimui prie tinklų (3,126 mlrd. eurų) – tai yra bent 625,2 mln. eurų.
Be valstybės pagalbos vystomo parko konkursą „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“. Už teisę vystyti projektą jos sumokėjo 20 mln. eurų mokestį valstybei, dar 30 mln. eurų išleista jūros dugno tyrimams, studijoms, darbuotojų darbo užmokesčiui.
