Vyriausybė spręs dėl garantijos VIK investuojant į „Rheinmetall“ gamyklą Lietuvoje

Finansų ministerija siūlo suteikti valstybės garantiją VIK išleidžiamoms iki 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominaliosios sumos obligacijoms, kurių lėšos būtų skiriamos investicijoms į į Radviliškio rajone, Baisogaloje planuojamą statyti „Rheinmetall“ gamyklą, nustatant, kad VIK moka 0,1 proc. garantinę įmoką nuo 54,5 mln. eurų sumos.
„Bendrovė prašo suteikti valstybės garantiją, nes kapitalo rinkose išplatinti vertybinius popierius be valstybės garantijos už pagrįstą kainą neįmanoma, o kitokios finansinės priemonės bendrovės parengtam verslo planui finansuoti neprieinamos“, – nurodo Finansų ministerija.
Anot jos, išleidžiamų vertybinių popierių pelningumas ne didesnis nei atitinkamos trukmės valstybės vardu pasiskolintų lėšų atitinkamam terminui kaina, padidinta 1 punktu.
„Rheinmetall“, „Epso-G Invest“ bei Giraitės ginkluotės gamykla pernai gruodžio pabaigoje pasirašė sutartį dėl bendros įmonės valdymo – įmonė įgyvendins preliminarios 260–300 mln. eurų vertės 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą.
Finansų ministerijos teigimu, užbaigus projektą Giraitės ginkluotės gamykla išpirktų VIK atliktas investicijas.
Projekto dalininkės – valstybės valdoma energetikos grupė „Epso-G“ į „Rheinmetall“ projektui skirtą antrinę bendrovę „Epso-G Invest“ investuos dar 18,644 mln. eurų – tam šią savaitę pritarė vienintelė akcininkė grupės akcininkė Energetikos ministerija.
Pradiniame etape jos įnašas į bendrą projektui skirtą įmonę siekė apie 36,5 mln. eurų – tiek pernai gruodį buvo padidintas „Epso-G Invest“ kapitalas. 51 proc. jos akcijų valdo „Epso-G“, 49 proc. – VIK.
„Epso-G Invest“ kartu su „Rheinmetall“ įgyvendinamą gamyklos projektą numatoma užbaigti 2027 metų pradžioje.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. bendros projekto įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.
