„Wizz Air“ pradėjo tiesioginius skrydžius į šios šalies sostinę

Skrydžiai į Juodkalnijos sostinę bus vykdomi du kartus per savaitę, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
„Naujovė parodo mūsų partnerystės su „Wizz Air“ svarbą – nuolat siekiame pasiūlyti keleiviams daugiau pasirinkimų ir atradimų Europoje, kur turizmo infrastruktūra puikiai išvystyta ir suteikia gerą patirtį“, – pranešime teigia LTOU direktorius Simonas Bartkus.
Teigiama, kad nauja kryptis papildys oro linijų bendrovės siūlomų maršrutų iš Lietuvos tinklą ir suteiks keliautojams dar daugiau galimybių planuoti vasaros keliones į Pietų Europą.
Kaip skelbta, „Wizz Air“ gegužę pradėjo vykdyti tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko, taip pat nuo šių metų rugsėjo bendrovė keleivius planuoja gabenti iš Lietuvos sostinės į Prahą.
Vengrijos oro linijos su LTOU bendradarbiauja jau 15 metų.
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