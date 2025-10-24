„YIT Lietuva“ baigė statyti 8,8 mln. eurų vertės „Onninen“ logistikos centrą Kauno LEZ

Naujas 6 950 kv. m ploto pastatas, esantis Gamybos g. 9, Ramučiuose, apima 6 550 kv. m sandėliavimo ir apie 400 kv. m administracinių patalpų. Šalia įrengta 35 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, numatytos elektromobilių įkrovimo stotelės bei prisijungimai būsimoms stotelėms pagal ateities poreikius.
„Šis projektas – dar vienas sėkmingas industrinės statybos pavyzdys, kai bendradarbiaujant su užsakovu sukuriamas modernus, funkcionalus ir efektyvus pastatas, atitinkantis tiek techninius, tiek tvarumo standartus. Kauno LEZ tampa vis svarbesniu traukos tašku logistikos įmonėms, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie jo plėtros“, – sakė Kęstutis Vanagas, „YIT Lietuva“ generalinis direktorius.
Statybų metu įgyvendinti sprendimai užtikrina aukštą pastato energinį efektyvumą, racionalų erdvių išdėstymą bei patogų sunkiasvorio transporto judėjimą aplink teritoriją. Pietinėje pusėje įrengta asfaltuota aikštelė krovininių automobilių manevravimui bei metalo gaminių sandėliavimui. Teritorija apšviesta ir aprūpinta vaizdo stebėjimo sistemomis. Sandėlyje įrengtas tiltinis kranas, skirtas medžiagų pakrovimui ir iškrovimui, o visa infrastruktūra pritaikyta efektyviam prekių srautų valdymui.
„Siekdami užtikrinti dar geresnę klientų patirtį, šiemet atidarėme naują logistikos centrą: moderni infrastruktūra ir energiškai efektyvūs sprendimai leis mums greičiau, patikimiau ir efektyviau sandėliuoti bei pristatyti prekes visoje Lietuvoje. Šis žingsnis – tai mūsų įsipareigojimas augti kartu su klientų lūkesčiais ir užtikrinti aukščiausio lygio aptarnavimą. Šio augimo kelionėje mus lydėjo įvairūs partneriai, tarp jų – ir patikima „Incorpus“ komanda, kurios kompetencija ir patirtis užtikrino sklandų viso proceso įgyvendinimą. Taip pat su rangovu „YIT Lietuva“ bendradarbiaujame jau ne pirmą kartą, todėl vertiname jų profesionalumą, patikimumą ir gebėjimą laikytis aukštų kokybės standartų. Dėkojame komandoms už partnerystę viso projekto metu“ – sakė UAB „Onninen“ generalinis direktorius Arvydas Salietis.
Statybos darbai truko nuo 2025 m. sausio iki spalio. Projekto generalinis rangovas – UAB „YIT Lietuva“, projektuotojas – UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Šiuo metu įmonė Vilniuje įgyvendina „Kia“ ir „Škoda“ automobilių centro statybas, rekonstruoja prekybos centrą „Mada“, Kaune stato „Lemora“ sandėliavimo paskirties pastatą, o Radviliškio rajone įgyvendina „Agrokoncerno grupės“ fermų komplekso projektą. „YIT Lietuva“ taip pat vysto „Naujojo Skanseno“, „Virš šilų“ ir „Sutartinių“ kvartalus sostinėje, o Kaune tęsia „Piliamiesčio“ kvartalo dešiniojoje Neries krantinėje plėtrą ir vysto naują modernių gyvenamųjų namų projektą „Matau Kauną“ netoli miesto centro, Aleksoto rajone. Be gyvenamųjų ir komercinių projektų, bendrovė aktyviai vykdo gatvių rekonstrukcijos bei kitus infrastruktūros darbus visoje Lietuvoje.
