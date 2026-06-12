Žiniasklaida: pernai Monika Liu ir Meschino išsimokėjo po 200 tūkst., Montvydas – 317 tūkst. eurų

Jo duomenimis, K. Meschino mažoji bendrija (MB) „By Karolina Meschino“ pernai gavo 351 tūkst. eurų pajamų, uždirbo 170 tūkst. eurų pelno, o Monikos Liu įmonė „Liunatik“ – 216 tūkst. eurų pajamų ir 158 tūkst. eurų pelno.
Tuo metu D. Montvydo uždaroji akcinė bendrovė „Dmo Music Group“ pernai gavo 1 mln. eurų pajamų, uždirbo 282 tūkst. eurų grynojo pelno.
Skelbiama, kad tarp šalies garsenybių išsiskiria keliautojas Rimvydas Širvinskas-Makalius, kurio kartu su investuotoju Dariumi Lebedzinsku perpus valdoma kelionių organizavimo įmonė „Traveldeals LT“ pernai gavo beveik 13 mln. eurų pajamų ir uždirbo 765 tūkst. eurų grynojo pelno.
Portalo duomenimis, pagal pelną nuo jo nedaug atsiliko dainininkė Jessica Shy, kurios MB 2025 m. gavo 727 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 531 tūkst. eurų.
Atlikėjas Egidijus Dragūnas turi dvi pelningai dirbančias bendroves. „Ssllt“ pernai gavo 284 tūkst. eurų pajamų ir 237 tūkst. eurų pelno, o „Ttsmg“ – 270 tūkst. eurų pajamų ir 234 tūkst. eurų pelno.
Turinio kūrėjo Deivido Bendžiaus MB „Nuotykiai“ pernai gavo 212 tūkst. eurų pajamų, uždirbo 171 tūkst. eurų pelno.
Muzikanto Justino Jaručio MB „JJ Music“ pernai gavo 617 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 140 tūkst. eurų pelno. Dar 132 tūkst. eurų pajamų ir 14 tūkst. eurų pelno jam atnešė MB „Aukštas ir aukštesnis“, o dar 85 tūkst. eurų pajamų ir 6 tūkst. eurų veiklos rezultatas fiksuotas jo viešojoje įstaigoje „Reformatai“.
Portalo teigimu, tarp Lietuvos komikų išsiskiria su prekių ženklu „Negyvas eteris“ dirbantis Mantas Katleris, Rolandas Mackevičius ir Mantas Stonkus. Jie pernai gavo 543 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 270 tūkst. eurų pelno.
M. Katlerio valdoma MB „Paskutinė vakarienė“ pernai gavo 131 tūkst. eurų pajamų, uždirbo 85 tūkst. eurų pelno. Tuo metu tik M. Stonkaus MB „Šoumenas“ praėjusiais metais gavo 149 tūkst. eurų pajamų, tačiau pelno eilutėje fiksuota vos 374 eurų suma.
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