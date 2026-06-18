Žiniasklaida: „Wizz Air“ panaikins šią skrydžių kryptį

Šią žinią jam patvirtino pati oro bendrovė. Skelbiama, kad kryptis naikinama nuo šių metų rugsėjo 17 d.
Iki tol bendrovė iš Vilniaus į Turku ir atgal skraidys tris kartus per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.
Oro bendrovė taip pat portalui nurodė, kad nuolat stebi savo maršrutų rezultatus, siekdama užtikrinti, kad jos maršrutų tinklas kuo geriau atitiktų keleivių paklausą, o populiariausioms kryptims būtų galima pasiūlyti kuo konkurencingesnes kainas.
Jos teigimu, reguliariai optimizuojamas maršrutų tinklas, remiantis visų šių vertinimų rezultatais.
Kaip skelbta, „Wizz Air“ birželio pradžioje pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius iš Vilniaus oro uosto (VNO) į Juodkalnijos sostinę Podgoricą, gegužę – tarp Vilniaus ir Gdansko, taip pat nuo šių metų rugsėjo bendrovė keleivius planuoja gabenti iš Lietuvos sostinės į Prahą.
Vengrijos oro linijos su Lietuvos oro uostais (LTOU) bendradarbiauja jau 15 metų.
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